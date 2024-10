Bezimienny po raz czwarty. Dziś premiera kolejnej powieści Wojciecha Chmielarza

Marginesy

Reklama

Bezimienny to bohater serii powieści sensacyjnych Wojciecha Chmielarza. Do tej pory mogliśmy przeczytać o jego losach w książkach Prosta sprawa, Dług honorowy i Zwykła przyzwoitość. Pierwszy tom został też zekranizowany.

Pomysł na serię jest prosty: bezimienny bohater z tajemniczą przeszłością zostaje wplątany w lokalne rozgrywki, a że posiada mocno ugruntowane poczucie sprawiedliwości i odpowiednie umiejętności, by ją wymierzyć, to silą i sprytem doprowadza do ukarania winnych i przywrócenia porządku.

Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Marginesy, ukazała się już czwarta powieść o Bezimiennym. W Rodzinnym interesie bohater udaje się na wyspę Wolin, gdzie w zimowej scenerii bada sprawy zagadkowych zaginięć.

Rodzinny interes - opis i okładka

Źródło: Marginesy

Nie ma nic ważniejszego niż rodzina. Chyba że w grę wchodzą wielkie pieniądze.

Wyspa Wolin, Międzyzdroje. Styczeń. Po sezonie nad polskim morzem pustki. Po plażach wędrują okoliczni mieszkańcy i nieliczni turyści. Wśród nich Bezimienny, który poszukuje zaginionego pięć lat temu chłopaka, ale coraz bardziej skłonny jest się poddać i zostawić sprawę.

Wtedy przypadkiem poznaje niejakiego Wikta. Następnego dnia mężczyzna znika w tajemniczych okolicznościach, a Bezimienny postanawia dowiedzieć się, o co chodzi.

Tymczasem w ośrodku ukrytym w głębi Wolińskiego Parku Narodowego uwięziona zostaje młoda dziewczyna. Nieustannie pilnowana przez ludzi ojca Barabasza, planuje ucieczkę. Wkrótce jej ścieżki przetną się ze ścieżkami Bezimiennego. A jakby tego było mało, na Wolinie wszyscy poszukują pendrive’a. Pendrive’a wartego pięćset milionów dolarów.

Czwarta część cyklu powieści sensacyjnych o Bezimiennym. Pierwsza część – Prosta sprawa – została zekranizowana, a w roli głównej wystąpił Mateusz Damięcki.