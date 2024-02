Biała odwaga - finalny zwiastun polskiego filmu. Naziści korzystają z pomocy górali

fot. Adam Golec

Biała odwaga to polski film, mający na celu trochę inne pokazanie historii z czasów II wojny światowej osadzonej w naszym kraju. Tym razem przenosimy się do górali podhalańskich i kwestię współpracy części tych osób z nazistami będzie istotnym wątkiem tej historii. Opowieść będzie ukazana z perspektywy dwóch braci zakochanych w tej samej dziewczyny, którzy - jak można się domyślić w tego typu fabułach - stoją po przeciwnych stronach barykady. Budżet produkcji to 16 mln złotych, więc jak na rodzimy film, nie jest to mała kwota.

Biała odwaga - zwiastun

Biała odwaga - opis fabuły

Koniec lat 30. na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha, gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka. Jednak na skutek rodzinnej decyzji, ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.

Biała odwaga

Biała odwaga - obsada, twórcy

W obsadzie są Filip Pławiak, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska, Julian Świeżewski, Adam Woronowicz, Andrzej Konopka i Wiktoria Gorodecka. Reżyserem jest Marcin Koszałka, który także odpowiada za zdjęcia. Jest on także współautorem scenariusza z Łukaszem M. Maciejewskim (serial Król).

Biała odwaga - premiera w polskich kinach odbędzie się 8 marca 2024 roku.