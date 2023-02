Biali nie potrafią skakać - zwiastun. Tak wygląda remake lubianego filmu

fot. materiały prasowe

Biali nie potrafią skakać to hit z 1992 roku, w którym fantastyczną chemią wykazali się Woody Harrelson i Wesley Snipes. Amerykańska platforma Hulu przygotowała remake, a teraz do sieci trafił pierwszy teaser, który pokazuje, jak się to prezentuje.

Biali nie potrafią skakać - teaser

Bohaterami są dwaj uliczni koszykarze, którzy zmagają się z codziennością, finansową presją i wewnętrznymi demonami. Okazuje się, że mogą mieć ze sobą więcej wspólnego, niż na pierwszy rzut oka to widać.

Główne rolę grają Jack Harlow (raper, debiutuje jako aktor) oraz Sinqua Walls. Charles Kidd II stoi za kamerą, a Kenya Barris (My i wy) jest autorem scenariusza opartego na filmie z 1992 roku. W obsadzie są również Lance Reddick, Teyana Taylor, Laura Harrier, Tamera ‘Tee’ Kissen, Myles Bullock oraz Vince Staples.

Biali nie potrafią skakać - premiera w USA w platformie Hulu odbędzie się 19 maja. W Polsce film będzie dostępny na Disney+, ale data premiery nie jest znana.