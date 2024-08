Aktor z Białego lotosu zszokowany rachunkiem. Pobyt w hotelu okazał się kosztowny dla obsady

foto. HBO Max

Walton Goggins po roli Ghoula w Falloucie zajął się kręceniem 3. sezonu serialu Biały lotos. W rozmowie w The Late Show wyznał jednak, że na własnej skórze przekonał się, ile kosztuje pobyt w takim luksusowym kurorcie.

„Kiedy meldujesz się w Białym lotosie nikt nie mówi ci, jakie drogie jest wymeldowanie się z niego” — podsumował Walton Goggins swój pobyt w ośrodku, w którym kręcono nowy sezon serialu.

Aktor wyjaśnił, że choć członkowie obsady nie musieli płacić za pokoje w hotelu — które służyły im zarówno jako scenografia, jak i nocleg — to ponosili dodatkowe koszty. I jeśli chodzi o niego, nigdy nie spodziewałby się, ile płaci się chociażby za jedzenie w takim miejscu.

Przysięgam, że to prawdziwa historia — nie tylko moja, ale wszystkich — po sześciu tygodniach poszedłem zapłacić rachunek. Spojrzałem na niego i zacząłem się śmiać. Dosłownie pracownik podał mu rachunek, a ja zacząłem się śmiać, ponieważ byłem pewien, że to żart.

Personel hotelu potwierdził jednak, że to prawda. “Chcecie mi powiedzieć, że tajskie orzechy z nerkowca w przyprawach kosztowały tyle pieniędzy?" — Goggins wspominał, że zadał to pytanie. To jednak nie koniec kosztownych hotelowych atrakcji, ponieważ aktor przyznał, że za butelkę prosecco zapłacił aż 150 dolarów.

Pobyt w kurorcie ostatecznie okazał się więc naprawdę kosztowny dla całej obsady, jeśli wierzyć Gogginsowi.