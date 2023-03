Big Shark - wielki rekin atakuje Nowy Orlean [ZWIASTUN]. Film twórcy legendarnie złego The Room

fot. materiały promocyjne

The Room to film tak zły, że w wielu kręgach zyskał status kultowego. Tommy Wiseau, jego twórca, postanowił ponownie stanąć za kamerą. Big Shark to jego nowy projekt, w którym trzech strażaków, Georgie, Patrick i Tim, będą musieli uratować Nowy Orlean przed wielkim rekinem. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun i plakat filmu.

Tommy Wiseau będzie scenarzystą, reżyserem i członkiem obsady, tak jak w przypadku The Room. W filmie zagrają także Isaiah LaBorde i Mark Valeriano.

Big Shark - zwiastun

Choć pierwszy zwiastun Big Shark dopiero pojawił się online, to już wcześniej pokazywano go podczas kinowych pokazów The Room.

Big Shark - kiedy premiera?

Premiera Big Shark ma odbyć się 2 kwietnia 2023 roku debiutanckim pokazem w Cinema 21 w mieście Portland. Później film ma być wyświetlany między innymi w kinach objazdowych w San Francisco, Los Angeles i Nowym Jorku.

Fot. Materiały prasowe

Tommy Wiseau planuje osobiście pojawić się tych "przedpremierowych" pokazach, po których ma zostać wydana ostateczna wersja Big Shark.