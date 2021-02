Biggie: I Got a Story to Tell - zwiastun dokumentu Netflixa o legendarnym raperze

fot. mitrofm.com

Biggie: I Got a Story to Tell to nowy film dokumentalny Netflixa. Produkcja opowiada historię drogi na szczyt legendarnego, nowojorskiego rapera, Notoriousa B.I.G., który zginął tragicznie zastrzelony 9 marca 1997 roku w Los Angeles. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Każda legenda ma swój początek. Christopher Wallace, znany pod pseudonimem Notorious B.I.G., w pełni zasłużył sobie na miano ikony hip-hopu za swój niepowtarzalny flow i autobiograficzne teksty. Ten dokument opowiada o życiu rapera, przedstawiając nieznane nagrania zza kulis oraz wywiady z najbliższymi przyjaciółmi i rodziną.

Dokument został wyreżyserowany przez Emmetta Malloya. Producentami wykonawczymi filmu są Sean Combs, Voletta Wallace, Mark Pitts, Stanley Buchthal oraz Emmett i Brendan Malloy.

Biggie: I Got a Story to Tell - premiera filmu na platformie Netflix 1 marca.