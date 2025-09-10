Na której grze oprze się filmowa adaptacja BioShock? Twórca o przyczynach opóźnienia prac

fot. 2K

Filmową adaptację gier BioShock zapowiedziano 3 lata temu, ale od tamtej pory pojawiło się niewiele informacji o postępach prac. Obsada jest nieznana. Reżyserią ma zająć się Francis Lawrence (seria Igrzyska śmierci, Constantine) na podstawie scenariusza Michaela Greena i Justina Rhodesa. Jednak w nowym wywiadzie jeden z twórców wyjawił istotny szczegół o fabule.

Film BioShock zostanie oparty na pierwszej grze

Producent Roy Lee podczas rozmowy z serwisem The Direct dotyczącym jego nowego filmu Wielki marsz zdradził , na której części serii gier BioShock będzie oparta fabuła filmu.

Netflix chce, żebyśmy trzymali wszystko w tajemnicy. Ale z pewnością będzie on oparty na pierwszej grze z serii BioShock...

Następnie wyjaśnił, dlaczego nastąpiło opóźnienie w pracach nad filmem.

Cóż, Wielki marsz stał się rzeczywistością, ponieważ BioShock został nieco opóźniony, bo musieliśmy jeszcze trochę popracować nad scenariuszem. W trakcie prac nad scenariuszem nakręciliśmy Wielki marsz, a on [Francis Lawrence] już był zaangażowany w pracę nad kolejnym filmem z Igrzysk śmierci. Więc [film] na niego czeka, aż ukończy Igrzyska śmierci, a scenariusz właśnie jest przygotowywany.

Chodzi o film Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek, który skupia się na postaci Haymitcha. Obecnie trwają do niego zdjęcia w Hiszpanii.

BioShock - opis gry

Kiedy Twój samolot rozbija się o lodowatą powierzchnię oceanu, pod wodą odkrywasz tajemnicze miasto Rapture, ukryte w morskiej toni. Stworzone z myślą o utopijnym społeczeństwie, złożonym z najlepszych naukowców, artystów i przemysłowców, teraz jest tylko groteskowym cieniem, pełnym przemocy i nieszczęścia. Po usłanym trupami Rapture poruszają się grupy poszukiwawcze - potężni wartownicy, strzegący bezpieczeństwa dziewczynek, które żerują na ciałach zmarłych w poszukiwaniu tajemniczej substancji. A genetycznie zmutowani mieszkańcy miasta atakują na każdym kroku...

