Twórcy South Parka o parodiowaniu prezydenta. „Polityka stała się popkulturą”

W wywiadzie opublikowanym przez New York Times twórcy ikonicznej animacji South Park zostali zapytani o polityczny charakter 28. sezonu, który przyniósł najwięcej widzów i medialnego rozgłosu dla serialu od dekad. Trey Parker wyjaśnił mocny nacisk na krytykę Białego Domu.

To nie jest tak, że staliśmy się całkowicie polityczni. To polityka stała się popkulturą.

Matt Stone zauważył, że krytykowanie administracji Trumpa zaczęło się wydawać tabu, najpewniej odnosząc się do działań rządu USA wymierzonych w media, takich jak ówczesne anulowanie show Jimmy'ego Kimmela.

Trey i ja lecimy na coś takiego jak muchy na miód. O, tam jest tabu? Tam? No to idziemy tam… po prostu musieliśmy jakoś pokazać naszą niezależność.

Nie planowali jednak, by sezon był aż tak polityczny. Duo zamierzało pierwotnie uderzyć w Trumpa tylko w premierowym odcinku, pokazując wygenerowane wideo nagiego prezydenta. Ale potem poczuli, że warto dalej eksplorować ten temat. Trey Parker podsumował to stanowisko w ten sposób:

Jesteśmy po prostu bardzo centrowymi gośćmi. Każdy ekstremista, jakiegokolwiek rodzaju, jest dla nas materiałem do żartów. Robiliśmy to przez lata z konceptem woke. To było dla nas zabawne. I to też jest zabawne.

W najnowszym halloweenowym odcinku South Parka twórcy wyśmiali własne skupienie na polityce, a także część krytyki, jaką dostali.

