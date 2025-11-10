Twórcy South Parka o parodiowaniu prezydenta. „Polityka stała się popkulturą”

W wywiadzie opublikowanym przez New York Times twórcy ikonicznej animacji South Park zostali zapytani o polityczny charakter 28. sezonu, który przyniósł najwięcej widzów i medialnego rozgłosu dla serialu od dekad. Trey Parker wyjaśnił mocny nacisk na krytykę Białego Domu.
Matt Stone zauważył, że krytykowanie administracji Trumpa zaczęło się wydawać tabu, najpewniej odnosząc się do działań rządu USA wymierzonych w media, takich jak ówczesne anulowanie show Jimmy'ego Kimmela.
Nie planowali jednak, by sezon był aż tak polityczny. Duo zamierzało pierwotnie uderzyć w Trumpa tylko w premierowym odcinku, pokazując wygenerowane wideo nagiego prezydenta. Ale potem poczuli, że warto dalej eksplorować ten temat. Trey Parker podsumował to stanowisko w ten sposób:
W najnowszym halloweenowym odcinku South Parka twórcy wyśmiali własne skupienie na polityce, a także część krytyki, jaką dostali.
Najlepsze polskie komedie
Źródło: hollywoodreporter.com