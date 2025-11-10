Biały Dom z kontrowersyjnymi wideo. Wykorzystano fragmenty Batmana i piosenkę Nirvany

fot. serwis X (@DHSgov)

Reklama

W mediach społecznościowych Białego Domu i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego opublikowano dwa budzące kontrowersje wideo. W pierwszym "patriotycznym" wideo wykorzystano krótki fragment z Paulem Giamattim z miniserialu John Adams z 2008 roku. Aktor dostał za tę rolę nagrodę Emmy i Złotego Globa.

W filmiku pojawia się często prezydent George Washington. Nawet uwzględniono fragment niedorzecznej reklamy Dodge'a Challengera z 2010 roku. Ponadto w wideo znaleźli się Theodore Roosevelt, Thomas Edison, brutalne momenty z podboju Dzikiego Zachodu, astronauci NASA na Księżycu, Abraham Lincolna, a nawet... orzeł.

ROZWIŃ ▼

Z kolei w drugim wideo możemy usłyszeć pamiętny monolog Mrocznego Rycerza z filmu Batman z 2022 roku. Trudno określić, czy jest to na pewno głos Robert Pattinson, ale jest on bardzo podobny. Na ekranie widzimy uzbrojonych i zamaskowanych agentów Straży Granicznej w akcji. Filmik kończy się sceną, w której komendant Greg Bovino (niedawno został skrytykowany przez sędziego federalnego za kłamstwa na temat stosowania przez Straż przemocy), patrzy w noc, sugerując widzom, że to jego mogą dotyczyć słowa lektora "myślą, że kryję się w cieniu, ale to ja jestem cieniem".

Kolejnymi nawiązaniami do Batmana są Bat-sygnał oraz piosenka wykorzystana w tle. To Something in the Way w wykonaniu Nirvany, która pojawiła się również w filmie.

ROZWIŃ ▼

Deadline miał wątpliwości, czy HBO oraz Warner Bros. Discovery udzieliły pozwolenia na wykorzystanie materiałów z serialu i filmu. Biały Dom nie udzielił wyjaśnień w tej sprawie, gdy skontaktował się z nim serwis.

Czytaj więcej: A jednak. Netflix rozważa przejęcie HBO Max - to może być rewolucja