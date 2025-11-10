Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Na Dom dobry do kin chodzą tłumy. Drugi najlepszy weekend otwarcia Smarzowskiego

Nowy film Wojciecha Smarzowskiego, Dom dobry, jest prawdziwym hitem polskich kin. Wiemy już, ilu widzów obejrzało go w trakcie weekendu otwarcia w box office. Ze wszystkich produkcji reżysera lepsze wyniki na tym polu osiągnął tylko Kler. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Wojciech Smarzowski 
box office dom dobry
Dom dobry - zdjęcie z filmu Paweł Tybora/Warner Bros.
Reklama

Wojciech Smarzowski wciąż jest królem polskiego box office - przynajmniej tak wynika z informacji, które udostępnił nam polski oddział Warner Bros., będący dystrybutorem najnowszej produkcji reżysera. Długo wyczekiwany Dom dobry w czasie weekendu otwarcia (7-9 listopada) w rodzimych kinach obejrzało 310 678 widzów. Ten wynik z całą pewnością zasługuje na wyrazy uznania, zwłaszcza w dobie fundamentalnych przeobrażeń jeśli chodzi o nasze kinowe przyzwyczajenia. 

Rezultat, który osiągnął Dom dobry, jest jednocześnie drugim najlepszym weekendem otwarcia w całej karierze Smarzowskiego. Więcej biletów w trakcie 3 pierwszych dni emisji sprzedano tylko na jego Kler z 2018 roku (935 357). To również 6. najlepszy start jeśli chodzi o wszystkie filmy wyświetlane w polskich kinach w tym roku. 

Najlepsze weekendy otwarcia w polskim box office 2025 

7. Teściowie 3 - 304 625 widzów w czasie weekendu otwarcia

arrow-left
7. Teściowie 3 - 304 625 widzów w czasie weekendu otwarcia
fot. Adrian Chmielewski/Next Film
arrow-right

Tak pisaliśmy o nowej produkcji Wojciecha Smarzowskiego w naszej recenzji:

Dom dobry to opowieść nie tylko o przemocowym związku, ale także o niewydolności systemu i społeczeństwa. Jak już pisałem, jedni udają, że nie widzą tego, co się dzieje, inni nie chcą się wtrącać – mają dość własnych kłopotów, by zajmować się cudzymi. I to jeszcze z jakimś bólem i obrzydzeniem można zrozumieć. Jednak bierność policji, która przyjmuje wersję męża, bo najprawdopodobniej nie chce sobie dokładać pracy w pisaniu raportu i rozpoczęciu całej procedury, jest przerażająca. Podobnie jak podejście sądu czy lekarzy, którzy widzą obrażenia na ciele pacjentki, a i tak dają możliwość oprawcy odwiedzania jej w szpitalu. O Kościele, który za wszelką cenę chce utrzymać rodzinę w całości, nawet nie wspomnę. To wywołuje u widza wściekłość. Po seansie chce się krzyczeć! 

Źródło: Warner Bros.

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Wojciech Smarzowski 
box office dom dobry
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Zobacz w kinie Dom dobry

Najnowsze

1 Uciekinier
-

Oto finałowy zwiastun Uciekiniera. Wybuchowa adaptacja prozy Stephena Kinga

2 Bat-sygnał - Biały Dom
-

Biały Dom z kontrowersyjnymi wideo. Wykorzystano fragmenty Batmana i piosenkę Nirvany

3 Donald Trump
-

Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

4 Dynamic Duo
-

Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

5 megalopolis
-

Francis Ford Coppola wyprzedaje majątek, aby pokryć straty Megalopolis. Pod młotek poszła wyspa

6 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno, i drugie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e06

Simpsonowie

s19e06

Zaklinacze koni

s19e06

Detektyw Murdoch

s2025e217

Moda na sukces

s55e01

Ulica Sezamkowa

s16e06

Bob’s Burgers

s12e29

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e46
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Taron Egerton
Taron Egerton

ur. 1989, kończy 36 lat

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka

ur. 1999, kończy 26 lat

Ellen Pompeo
Ellen Pompeo

ur. 1969, kończy 56 lat

Neil Gaiman
Neil Gaiman

ur. 1960, kończy 65 lat

Walton Goggins
Walton Goggins

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV