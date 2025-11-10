Na Dom dobry do kin chodzą tłumy. Drugi najlepszy weekend otwarcia Smarzowskiego

Wojciech Smarzowski wciąż jest królem polskiego box office - przynajmniej tak wynika z informacji, które udostępnił nam polski oddział Warner Bros., będący dystrybutorem najnowszej produkcji reżysera. Długo wyczekiwany Dom dobry w czasie weekendu otwarcia (7-9 listopada) w rodzimych kinach obejrzało 310 678 widzów. Ten wynik z całą pewnością zasługuje na wyrazy uznania, zwłaszcza w dobie fundamentalnych przeobrażeń jeśli chodzi o nasze kinowe przyzwyczajenia.
Rezultat, który osiągnął Dom dobry, jest jednocześnie drugim najlepszym weekendem otwarcia w całej karierze Smarzowskiego. Więcej biletów w trakcie 3 pierwszych dni emisji sprzedano tylko na jego Kler z 2018 roku (935 357). To również 6. najlepszy start jeśli chodzi o wszystkie filmy wyświetlane w polskich kinach w tym roku.
Najlepsze weekendy otwarcia w polskim box office 2025
Tak pisaliśmy o nowej produkcji Wojciecha Smarzowskiego w naszej recenzji:
