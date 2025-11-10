Na Dom dobry do kin chodzą tłumy. Drugi najlepszy weekend otwarcia Smarzowskiego

Paweł Tybora/Warner Bros.

Wojciech Smarzowski wciąż jest królem polskiego box office - przynajmniej tak wynika z informacji, które udostępnił nam polski oddział Warner Bros., będący dystrybutorem najnowszej produkcji reżysera. Długo wyczekiwany Dom dobry w czasie weekendu otwarcia (7-9 listopada) w rodzimych kinach obejrzało 310 678 widzów. Ten wynik z całą pewnością zasługuje na wyrazy uznania, zwłaszcza w dobie fundamentalnych przeobrażeń jeśli chodzi o nasze kinowe przyzwyczajenia.

Rezultat, który osiągnął Dom dobry, jest jednocześnie drugim najlepszym weekendem otwarcia w całej karierze Smarzowskiego. Więcej biletów w trakcie 3 pierwszych dni emisji sprzedano tylko na jego Kler z 2018 roku (935 357). To również 6. najlepszy start jeśli chodzi o wszystkie filmy wyświetlane w polskich kinach w tym roku.

Najlepsze weekendy otwarcia w polskim box office 2025

7. Teściowie 3 - 304 625 widzów w czasie weekendu otwarcia

Tak pisaliśmy o nowej produkcji Wojciecha Smarzowskiego w naszej recenzji:

Dom dobry to opowieść nie tylko o przemocowym związku, ale także o niewydolności systemu i społeczeństwa. Jak już pisałem, jedni udają, że nie widzą tego, co się dzieje, inni nie chcą się wtrącać – mają dość własnych kłopotów, by zajmować się cudzymi. I to jeszcze z jakimś bólem i obrzydzeniem można zrozumieć. Jednak bierność policji, która przyjmuje wersję męża, bo najprawdopodobniej nie chce sobie dokładać pracy w pisaniu raportu i rozpoczęciu całej procedury, jest przerażająca. Podobnie jak podejście sądu czy lekarzy, którzy widzą obrażenia na ciele pacjentki, a i tak dają możliwość oprawcy odwiedzania jej w szpitalu. O Kościele, który za wszelką cenę chce utrzymać rodzinę w całości, nawet nie wspomnę. To wywołuje u widza wściekłość. Po seansie chce się krzyczeć!