Wyciekły grafiki do Super Mario Galaxy Movie. Wszystko przez... pudełko ciastek?

Nowa grafika przedstawiająca postać, która pojawi się w Super Mario Galaxy Movie, wyciekła w nieoczekiwany sposób. Dodatkowo przy wycieku pojawiły się informacje na temat potencjalnych pozostałych postaci w filmie.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  yoshi 
rosalina super mario galaxy wyciek
Super Mario Galaxy 2 fot. Nintendo
Wycieki czasem pochodzą z najbardziej niespodziewanych miejsc, ale nikt nie zgadłby, że pierwszy rzut oka na jedną z postaci z Super Mario Galaxy Movie zobaczymy na pudełku z ciastem. Wytwórnia ciastek do samodzielnego pieczenia Pillsbury opublikowała ofertę nowego produktu, jakim będą słodkie przekąski w kształcie jaj dinozaura Yoshi'ego. W związku z tym na opakowaniu pojawiła się filmowa wersja ikonicznego bohatera. Grafikę można zobaczyć na oficjalnej stronie:

https://shop.topsmarkets.com/store/tops-markets/products/83425108-pillsbury-ready-to-bake-yoshi-egg-sugar-cookie-dough-9-1-oz

Super Mario Galaxy - grafika z wyciekiem

nullPillsbury

Oprócz ujawnienia wygląda Yoshi'ego, opakowanie mocno sugeruje obecność dwóch kolejnych bohaterów, którzy być może pojawią się w sequelu filmu Super Mario Bros. Movie z 2023 roku. Na pudełku widnieje Obserwatorium Komety, centralne miejsce z oryginalnej gry Super Mario Galaxy, w którym mieszka kosmiczna księżniczka Rosalina. Jej udział w kolejnym filmie jest w zasadzie spodziewany, ale w produkcji nieoczekiwanie może pojawić się też postać powiązana z Bowserem, antagonistą serii. Gwiezdna mapa z tyłu zawiera graffiti Bowsera Juniora, postaci, która również odgrywa ważną rolę w świecie Mario. Jak wskazuje jego imię, jest prawdopodobnie synem Bowsera, więc wprowadzenie go filmów nadałoby głównemu złoczyńcy kojarzony z nim wątek ojcostwa z poszczególnych części gier.

Super Mario Galaxy Movie ma trafić do kin 3 kwietnia 2026 roku.

 

Powiązane filmy

7,0

2023
Super Mario Bros: Film
Oglądaj TERAZ Super Mario Bros: Film Animowany

