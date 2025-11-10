Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dan Trachtenberg o przyszłości Predatora. "Filmy powinny być świetne samodzielnie"

Dan Trachtenberg w najnowszym wywiadzie opowiedział o kulisach tworzenia potworów naprzeciwko których stawał Dek w Strefie zagrożenia. Dodatkowo podzielił się przemyśleniami odnośnie przyszłości serii, zahaczając o temat Obcego.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  obcy 
Predator: Badlands dan trachtenberg
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Reklama

W nowym wywiadzie dla Hollywood Reportera Dan Trachtenberg, reżyser filmu  Predator: Strefa Zagrożenia opowiedział kilka ciekawych szczegółów na temat produkcji. Twórca odniósł się do projektów potworów w filmie i zasugerował gdzie może podążyć przyszłość serii.

Trachtenberg przedstawił proces jaki stał za projektowaniem stworzeń na planecie Genna, która miała być miejscem pełnym niebezpieczeństw, gdzie niemalże wszystko jest zabójcze. Starano się unikać konceptów i kształtów które mogłyby w  zbyt prosty sposób kojarzyć się z rzeczywistością. Nawet gdy nie dało się tego uniknąć, kreaturom dodawano elementy które pasowały do obcego środowiska.

Przykładowo, mieliśmy scenę na polu ostrej trawy i pomyślałem, że stworzenie, które ewoluowałoby w takim środowisku, miałoby opancerzone ciało i dziób chroniący usta, aby odsuwać trawę, tak żeby ta pokręcona, cthulhowska morda mogła spokojnie żerować. Staraliśmy się stosować takie podejście wszędzie: myśleć o rzeczywistej ekologii i ewolucji planety, aby stworzenia sprawiały wrażenie spójnych, a nie tylko „cool dla samego cool” albo „straszne dla samego straszenia”.

Wiele uwagi poświęcono wokół kosmicznej małpki, która w finale okazywała się być dzieckiem potwora na którego Predator Dek polował przez cały film. Twórca obawiał się, że stworzenie będzie zbyt słodkie w stosunku do wszystkich innych stworzeń w filmie włącznie z tytułowym łowcą. Z tego powodu uroczemu stworzonku dodano kilka epickich i brutalnych scen, w których miało udowodnić, że nie należy go oceniać po wyglądzie.

Co dalej dla serii Predator?

Trachtenberg zdradził, że najnowszy film w uniwersum został celowo umieszczony najdalej w przyszłości spośród wszystkich produkcji związanych zarówno z Predatorem, jak i Obcym. Jak przyznaje, nie znał wtedy szczegółów Obcego: Romulusa i nie chciał wchodzić innym twórcom w drogę. Po licznych filmach rozgrywających się w przeszłości, cieszy go również możliwość eksplorowania odległej przyszłości, późniejszej nawet niż wydarzenia z Obcego 4. Reżyser Strefy zagrożenia przedstawił swój schemat myślenia w kwestii tworzenia przyszłych filmów:

Może się to zmienić, kiedy zaczniemy pisać, ale staram się patrzeć wystarczająco daleko, żeby czuć się komfortowo.
Każdy film musi być kompletną myślą, trochę jak wczesne produkcje Marvela, zanim powstało pierwsze Avengers.
Filmy powinny być świetne samodzielnie, a jednocześnie mieć możliwość połączenia się w coś większego — ale bez nagłego „patrzcie, wszystko jest połączone!”. 

Mimo że nie planował zostawać w tej marce tak długo, twórca odkrył, że Yautja pozwala mu opowiadać filmy, o jakich zawsze marzył. Stwierdził, że franczyza dała mu możliwość tworzenia bardzo różnych gatunkowo historii z kosmicznym łowcą.

Predator: Strefa Zagrożenia - zdjęcia i plakaty

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

arrow-left
Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
materiały prasowe
arrow-right

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  obcy 
Predator: Badlands dan trachtenberg
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Predator: Strefa zagrożenia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 South Park
-

Twórcy South Parka o parodiowaniu prezydenta. „Polityka stała się popkulturą”

2 Super Mario Galaxy 2
-

Wyciekły grafiki do Super Mario Galaxy Movie. Wszystko przez... pudełko ciastek?

3 Uciekinier
-

Oto finałowy zwiastun Uciekiniera. Wybuchowa adaptacja prozy Stephena Kinga

4 Dom dobry - zdjęcie z filmu
-

Na Dom dobry do kin chodzą tłumy. Drugi najlepszy weekend otwarcia Smarzowskiego

5 Bat-sygnał - Biały Dom
-

Biały Dom z kontrowersyjnymi wideo. Wykorzystano fragmenty Batmana i piosenkę Nirvany

6 Donald Trump
-

Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e06

Simpsonowie

s19e06

Zaklinacze koni

s19e06

Detektyw Murdoch

s2025e217

Moda na sukces

s55e01

Ulica Sezamkowa

s16e06

Bob’s Burgers

s12e29

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e46
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Taron Egerton
Taron Egerton

ur. 1989, kończy 36 lat

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka

ur. 1999, kończy 26 lat

Ellen Pompeo
Ellen Pompeo

ur. 1969, kończy 56 lat

Neil Gaiman
Neil Gaiman

ur. 1960, kończy 65 lat

Walton Goggins
Walton Goggins

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV