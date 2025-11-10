Dan Trachtenberg o przyszłości Predatora. "Filmy powinny być świetne samodzielnie"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W nowym wywiadzie dla Hollywood Reportera Dan Trachtenberg, reżyser filmu Predator: Strefa Zagrożenia opowiedział kilka ciekawych szczegółów na temat produkcji. Twórca odniósł się do projektów potworów w filmie i zasugerował gdzie może podążyć przyszłość serii.

Trachtenberg przedstawił proces jaki stał za projektowaniem stworzeń na planecie Genna, która miała być miejscem pełnym niebezpieczeństw, gdzie niemalże wszystko jest zabójcze. Starano się unikać konceptów i kształtów które mogłyby w zbyt prosty sposób kojarzyć się z rzeczywistością. Nawet gdy nie dało się tego uniknąć, kreaturom dodawano elementy które pasowały do obcego środowiska.

Przykładowo, mieliśmy scenę na polu ostrej trawy i pomyślałem, że stworzenie, które ewoluowałoby w takim środowisku, miałoby opancerzone ciało i dziób chroniący usta, aby odsuwać trawę, tak żeby ta pokręcona, cthulhowska morda mogła spokojnie żerować. Staraliśmy się stosować takie podejście wszędzie: myśleć o rzeczywistej ekologii i ewolucji planety, aby stworzenia sprawiały wrażenie spójnych, a nie tylko „cool dla samego cool” albo „straszne dla samego straszenia”.

Wiele uwagi poświęcono wokół kosmicznej małpki, która w finale okazywała się być dzieckiem potwora na którego Predator Dek polował przez cały film. Twórca obawiał się, że stworzenie będzie zbyt słodkie w stosunku do wszystkich innych stworzeń w filmie włącznie z tytułowym łowcą. Z tego powodu uroczemu stworzonku dodano kilka epickich i brutalnych scen, w których miało udowodnić, że nie należy go oceniać po wyglądzie.

Co dalej dla serii Predator?

Trachtenberg zdradził, że najnowszy film w uniwersum został celowo umieszczony najdalej w przyszłości spośród wszystkich produkcji związanych zarówno z Predatorem, jak i Obcym. Jak przyznaje, nie znał wtedy szczegółów Obcego: Romulusa i nie chciał wchodzić innym twórcom w drogę. Po licznych filmach rozgrywających się w przeszłości, cieszy go również możliwość eksplorowania odległej przyszłości, późniejszej nawet niż wydarzenia z Obcego 4. Reżyser Strefy zagrożenia przedstawił swój schemat myślenia w kwestii tworzenia przyszłych filmów:

Może się to zmienić, kiedy zaczniemy pisać, ale staram się patrzeć wystarczająco daleko, żeby czuć się komfortowo.

Każdy film musi być kompletną myślą, trochę jak wczesne produkcje Marvela, zanim powstało pierwsze Avengers.

Filmy powinny być świetne samodzielnie, a jednocześnie mieć możliwość połączenia się w coś większego — ale bez nagłego „patrzcie, wszystko jest połączone!”.

Mimo że nie planował zostawać w tej marce tak długo, twórca odkrył, że Yautja pozwala mu opowiadać filmy, o jakich zawsze marzył. Stwierdził, że franczyza dała mu możliwość tworzenia bardzo różnych gatunkowo historii z kosmicznym łowcą.

