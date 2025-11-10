Reklama
Oto finałowy zwiastun Uciekiniera. Wybuchowa adaptacja prozy Stephena Kinga

Z okazji zbliżającej się premiery filmu Uciekinier, w sieci pojawił się krótki, finałowy zwiastun produkcji reżyserowanej przez Edgara Wrighta. Czy będzie to kolejna udana adaptacja prozy Stephena Kinga?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
glen powell 
Uciekinier zwiastun
Uciekinier fot. Ross Ferguson // Paramount Pictures
Już w najbliższy piątek, tj. 14 listopada 2025 roku, na ekrany kin wkroczy Uciekinier w reżyserii Edgara Wrighta będący nową adaptacją powieści Stephena Kinga. Pierwsze opinie na temat nowej produkcji były niezwykle pozytywne, a niektóre osoby, które miały okazję już obejrzeć to widowisko, twierdziły iż jest ono nawet lepsze od literackiego oryginału. 

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

Z okazji zbliżającej się premiery Uciekiniera, Paramount Pictures opublikowało finałowy zwiastun blockbustera. Sprawdźcie tą stylową i niezwykle wybuchową zapowiedź. Czekacie na premierę?

Uciekinier

Uciekinier
fot. Paramount Pictures
Uciekinier - opis fabuły, premiera

W niedalekiej przyszłości Uciekinier staje się najpopularniejszym programem telewizyjnym – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich krok jest transmitowany na żywo dla żądnej krwi publiczności, a z każdym kolejnym dniem rośnie wartość głównej nagrody. Ben Richards (Glen Powell), pochodzący z ubogiej klasy robotniczej i zdesperowany, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, daje się przekonać bezwzględnemu producentowi programu (Josh Brolin) do udziału w morderczym show. Jego buntownicza natura, instynkt i determinacja sprawiają, że staje się niespodziewanym ulubieńcem widzów – a jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu. Teraz Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Uciekinier - premiera w kinach 14 listopada 2025 roku.

Źródło: YouTube (Paramount Pictures)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
glen powell 
Uciekinier zwiastun
