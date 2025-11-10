Oto finałowy zwiastun Uciekiniera. Wybuchowa adaptacja prozy Stephena Kinga

fot. Ross Ferguson // Paramount Pictures

Reklama

Już w najbliższy piątek, tj. 14 listopada 2025 roku, na ekrany kin wkroczy Uciekinier w reżyserii Edgara Wrighta będący nową adaptacją powieści Stephena Kinga. Pierwsze opinie na temat nowej produkcji były niezwykle pozytywne, a niektóre osoby, które miały okazję już obejrzeć to widowisko, twierdziły iż jest ono nawet lepsze od literackiego oryginału.

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

Z okazji zbliżającej się premiery Uciekiniera, Paramount Pictures opublikowało finałowy zwiastun blockbustera. Sprawdźcie tą stylową i niezwykle wybuchową zapowiedź. Czekacie na premierę?

Uciekinier Zobacz więcej Reklama

Uciekinier - opis fabuły, premiera

W niedalekiej przyszłości Uciekinier staje się najpopularniejszym programem telewizyjnym – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich krok jest transmitowany na żywo dla żądnej krwi publiczności, a z każdym kolejnym dniem rośnie wartość głównej nagrody. Ben Richards (Glen Powell), pochodzący z ubogiej klasy robotniczej i zdesperowany, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, daje się przekonać bezwzględnemu producentowi programu (Josh Brolin) do udziału w morderczym show. Jego buntownicza natura, instynkt i determinacja sprawiają, że staje się niespodziewanym ulubieńcem widzów – a jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu. Teraz Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Uciekinier - premiera w kinach 14 listopada 2025 roku.