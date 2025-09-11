Amazon tworzy serial kryminalny Bishop. Joel Kinnaman wcieli się w detektywa

foto. materiały prasowe

Amazon Prime Video zamówił serial zatytułowany Bishop, w którym główną rolę zagra Joel Kinnaman. Produkcja powstaje z inicjatywy współtwórców i producentów wykonawczych Little Marvina i Tony’ego Saltzmana, przy czym Little Marvin pełni również funkcję showrunnera. Historia opowie o detektywie, który musi zatrzymać mordercę wybierającego bogate ofiary. Dla Kinnamana będzie to już druga główna rola w serialu Prime Video — wcześniej wystąpił w dramacie akcji „Hanna”, który doczekał się trzech sezonów.

Bishop - opis fabuły

Oficjalny opis podany przez Prime Video brzmi:

Detektyw wydziału zabójstw Bishop Graves (Kinnaman) — błyskotliwy, naznaczony doświadczeniem — będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje umiejętności w pogoni za nieuchwytnym zabójcą, który obrał na cel bogatą elitę San Francisco. W miarę jak coraz bardziej zuchwały morderca zyskuje oddanych zwolenników wśród bezsilnych mieszkańców miasta, Bishop nabiera przekonania, że te zbrodnie prowadzą z powrotem do najpotężniejszego człowieka w SF — jego własnego ojca, Lincolna Gravesa.