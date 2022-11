Black Adam 2 szybciej niż oczekiwaliśmy. Producent zapowiada

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Robert Meyer Burnett to producent filmowy z branżową wiedzą, który w rozmowie w programie John Campea Show wyjawił, co wie o filmie Black Adam 2. Wygląda na to, że Warner Bros. oraz twórcy Black Adama są w blokach startowych przygotowani do ruszenia z pracami nad sequelem.

Black Adam 2 - co musi się wydarzy?

Burnett wyjawia, że według jego wiedzy scenariusz Black Adama 2 jest już gotowy, a nawet mają dwie alternatywne wersje. Uważa on, że twórcy na pewno będą chcieli wprowadzić poprawki na podstawie wniosków z reakcji widzów na pierwszą część. Wszystko po to, by nie kazać widzom czekać kolejne lata na powrót postaci. Z uwagi na Supermana i nowe władze DCU na pewno jest tutaj większy plan.

- Dosłownie mogliby ruszyć na plan w ciągu czterech miesięcy, jeśliby chcieli - uważa producent.

Twierdzi jednak, że aby Black Adam 2 powstał, jedynka musi zarobić na siebie. Jego zdaniem musi globalnie zebrać 475 mln dolarów, aby wszyscy byli zadowoleni i dali zielone światło na realizację. To i tak jego zdaniem jest minimum, jakie trzeba wyrobić. Idealnym wynikiem jest kwota pomiędzy 500 a 600 mln dolarów.

Na ten moment Black Adam ma na koncie 262,8 mln dolarów. Prognozuje się finalny wynik na poziomie 500 mln dolarów. Wiele zależy od tego, jak mocną konkurencją okaże się superprodukcja Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

