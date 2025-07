Najbardziej dochodowy film animowany w historii trafi do polskich kin. Kiedy premiera?

fot. Beijing Enlight Pictures // Coco Cartoon // Horgos Coloroom Pictures

Ne Zha 2 to chińska animacja, która w 2024 roku podbiła kina w ojczystym kraju. To przy okazji jedna z najszybciej zarabiających produkcji w historii kina, która plasuje się na 8. miejscu w tabeli wszech czasów pod kątem uzyskanego przychodu. Jest to aktualnie 1.899 miliarda dolarów, co przy premierze niemal wyłącznej dla samych Chin jest ogromnym osiągnięciem.

Ne Zha 2 po wielu miesiącach zadebiutuje też na polskim rynku. W sieci pojawił się plakat zapowiadający to wydarzenie. Chiński hit pojawi się w polskich kinach od 29 sierpnia 2025 roku. Jesteś chętni sprawdzić o co tyle szumu?

fot. materiały prasowe

Ne Zha 2 - co to za film?

Ne Zha 2 to chiński film fantasy, dystrybuowany przez Beijing Enlight Pictures. Pierwsza część zadebiutowała w 2019 roku i opowiadała o chłopcu z magicznymi mocami, który nazywał się Taiyi Zhenren. W kontynuacji główny bohater będzie musiał bronić Chentangguan przed czterema Smoczymi Królami, którzy do rej pory byli uwięzieni w głębinach morskich

