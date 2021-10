Black Adam - analiza zwiastuna. Easter eggi, nawiązania, spekulacje

dc

Black Adam to nadchodzące widowisko Warner Bros. oparte na komiksach DC. W tytułowego antybohatera, znanego jako ikoniczny przeciwnik Shazama, wciela się Dwayne Johnson. W sieci udostępniono materiały z DC FanDome 2021, które pokazują nam sceny z udziałem tytułowej postaci, a także kilka innych wskazówek.

Poniżej możecie zobaczyć analizę zwiastuna w formie galerii, w której wyjaśniamy kilka nurtujących kwestii ze spekulacjami dotyczącymi fabuły i zaprezentowanego wideo.

Black Adam - analiza zwiastuna, easter eggi

Jak widzimy w materiale - Black Adam nie jest zbyt przyjaźnie nastawioną postacią. Przypomnijmy, że był on pierwszym mistrzem Rady Czarodziejów i bohaterem, który jednak z czasem zaczął nadużywać swoich mocy w celu zemsty, gdy jego rodzina została zabita, co doprowadziło do uwolnienia potwornych Siedmiu Śmiertelnych Grzechów. Doprowadziło to do uwięzienia Adama na tysiące lat, nadając mu imię Black Adam. W nowym zwiastunie widzimy, że został on uwolniony.

1. Więzienie Black Adama zostało stworzone przez Radę Czarodziejów. Widzimy je na początku zwiastuna, które zostaje odkryte przez ludzi wchodzących do dużej jaskini. Spoglądają na górę, widząc tam otwór przypominający błyskawicę. Jest także tron, więc zapewne jest to sala tronowa Black Adama w jego królestwie Kahndaq sprzed tysięcy lat.

W obsadzie oprócz The Rocka znajdują się również Pierce Brosnan jako Dr.Fate, Aldis Hodge jako Hawkman, Noah Centineo jako Atom Smasher i Quintessa Swindell jako Cyclone oraz Marwan Kenzari i Sarah Shahi.

Zobacz także:

Black Adam - premiera filmu 29 lipca 2022 roku.