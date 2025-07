Nowe spojrzenie na potężnego złoczyńcę Marvela. Z zaskoczenia wprowadzono go w Ironheart

Marvel

Sacha Baron Cohen zadebiutował jako Mefisto w serialu Ironheart. Plotki o tym castingu krążyły od dawna, podobnie jak o wprowadzeniu tej znanej komiksowej postaci do MCU. Widzowie najpierw byli niemal pewni, że diabeł okaże się głównym złoczyńcą w WandaVision. Potem zakładali, że pojawi się w To zawsze Agatha. Ostatecznie jednak zobaczyliśmy go dopiero w Ironheart i było to całkiem głośne wydarzenie wśród fanów – nawet osoby, które nie interesowały się produkcją, miały coś do powiedzenia na temat tej decyzji.

Ironheart - nowe zdjęcia i spojrzenie na Mefisto

Marvel opublikował nowe zdjęcia z serialu Ironheart. Oprócz Sachy Barona Cohena w roli Mefisto mamy także ujęcie Riri w pełnej zbroi i odmienionego Ezekiela Stane'a.

Mefisto - fakty i ciekawostki

Mefisto to istota nadprzyrodzona z komiksów Marvela i usposobienie czystego zła. Choć nazywa się „szatanem”, a swój wymiar „piekłem”, to nie jest postacią wyjętą z żadnej religii – najzwyczajniej w świecie wykorzystuje tylko ludzką wiarę, by rosnąć w siłę. Jego moc ogranicza praktycznie tylko wyobraźnia i nie znamy jej granic. Antagonista często wchodzi układy zarówno z ludźmi, jak i różnego rodzaju potężnymi bytami.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was nie zna Mefisto z komiksów. Dlatego zebraliśmy różne fakty i ciekawostki na temat tego antagonisty do poniższej galerii, dzięki czemu możecie więcej dowiedzieć się na jego temat.