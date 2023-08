Black Adam - Dwayne Johnson krytykuje Warner Bros. Nie rozumie, czemu nie dostał sequela

Warner Bros. Discovery

Dwayne Johnson gościł w tal show Hart to Heart Kevina Harta, w którym poruszono temat Blacka Adama i kontynuacji, która nigdy nie powstanie. Zdaniem Johnsona jego postać, którą uwielbia, została wciągnięta w wir nowych władz Warner Bros.w którym zaszły wielkie zmiany w trakcie prac nad filmem i podczas jego premiery.

Black Adam 2 nie powstanie

Ostatecznie James Gunn powiedział po spotkaniu z Dwaynem Johnsonem, że nie ma planów na Black Adama 2 i na razie nie będą współpracować z aktorem w przyszłości. Tak Johnson komentuje:

- Gdy prowadzisz takie studio o takie wielkości i znaczeniu, w którym dochodzi do takich zmian szefostwa, pojawiają się ludzie, którzy kreatywnie i finansowo będą podejmować decyzje, z którymi się nie zgodzisz na poziomie filozoficznym.

Tłumaczy, że brak zamówienia Black Adama 2 jest dla niego jedną z największych tajemnic, ale także dla całej branży. Krytykuje Warner Bros. za to, że nie podążali zgodnie z jego mentalnością, w której widzowie i ich zdanie są priorytetem. Warner Bros. podeszło do tematu stricte pragmatycznie patrząc na wyniki finansowe.

- Tak, my też patrzymy na część ekonomiczną filmu i ją szanujemy, ale gdy myślisz o tworzeniu sobie szansy, by dać widzom coś nowego, pamiętasz, że to oni są naszym głównym szefem. Kiedy ktoś nie patrzy na to w ten sposób, to jest trudniejsze dla takich ludzie jak ja i ty.

Dwayne Johnson uważa, że udało im się z Black Adamem stworzyć coś, z czego można było rozbudować odnoszącą sukcesy serię. Tłumaczy, że udało im się pokazać nowego superbohatera, sprowadzić Henry'ego Cavilla jako Supermana oraz pokazać widzom superbohaterów różnorodnych rasowo. Dodaje także, że gdyby Black Adam miał premierę w Chinach zarobiłby dodatkowe 100-200 mln dolarów.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, że Black Adam i Dwayne Johnson mogą w przyszłości mieć jakikolwiek związek z DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Warto podkreślić, że Black Adam zebrał w box office z całego świata 393,2 mln dolarów. Mający po nim premierę Shazam! Gniew bogów oraz Flash zebrali o wiele mniej, stając się o wiele większymi klapami finansowymi. Te filmy osiągnęły odpowiednio w box office w skali świata kwoty 133,8 mln dolarów i 268,3 mln dolarów.