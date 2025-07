David Thewlis na pierwszym zdjęciu z Avatara 3. Jakie plany ma dla niego James Cameron?

fot. 20th Century Studios

Kilka dni temu premierę miał zwiastun wyczekiwanego filmu Avatar: Ogień i popiół od Jamesa Camerona. W nim widzowie mogli obejrzeć zapierające dech w piersiach sceny, bitwę, głównych bohaterów oraz nowego wroga, jakim jest Varang. Jednak w tej zapowiedzi nie pojawił się David Thewlis. Aktor wciela się w Peylaka, przywódcę Wind Traders, których imponujące meduzopodobne statki znalazły się w zwiastunie.

Ten fakt nie umknął magazynowi Empire, który podzielił się pierwszym zdjęciem z Davidem Thewlisem w Avatar: Ogień i popiół, znajdującym się na początku poniższej galerii. Cameron zdradził kilka szczegółów o Wind Traders, którzy wraz z Peylakiem wkroczą do historii w wielkim stylu. Odegrają większą w rolę w miarę rozwoju fabuły - będą obecni również w kolejnych częściach Avatara.

Nadal są w 100% Na’vi, ale nie są związani z konkretnym miejscem, co ich odróżnia, ponieważ większość rdzennych mieszkańców odczuwa silne powiązania ze swoim miejscem.

Reżyser powiedział, że Peylak to postać na "długi dystans", która wykracza daleko poza wydarzenia z Ognia i Popiołów. Dodał, że tak samo było z postaciami Kate Winslet (Ronal) i Cliffa Curtisa (Tonowari) z Avatar: Istota wody. Cameron obiecał, że warto czekać na nowy film, co będzie satysfakcjonujące. Odniósł się też do swojej inspiracji trylogią Ojciec Chrzestny, która ogromnie na niego wpłynęła. Pamiętał, że bardzo chciał przeżyć tę epicką, powieściową podróż tych postaci. Zdradził także, że ktoś kiedyś powiedział mu, że pomimo że Avatar to fantasy to ma takim poziom szczegółowości, który sprawia, że wierzy się w ten świat.

Widzimy tylko przebłysk, ale wydaje się, że patrzymy przez dziurkę od klucza na o wiele większą rzeczywistość, która jest trwała i trwa, rozumiesz? Właśnie takie uczucie chcemy stworzyć.

Avatar: Ogień i popiół - zdjęcia

Premiera filmu w kinach odbędzie się w grudniu 2025 roku.