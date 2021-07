Black Adam - Dwayne Johnson ogłasza zakończenie zdjęć. Jest wideo z planu

Fot. Imdb

Black Adam to kolejne widowisko Warner Bros. oparte na komiksach DC. W tytułowego antybohatera, znanego jako ikoniczny przeciwnik Shazama, wciela się Dwayne Johnson. W sieci udostępniono nagranie od kulis z aktorem znajdującym się na planie i ogłaszającym zakończenie prac.

Nagranie ma podniosły charakter, ponieważ The Rock kieruje podziękowania i wyrazy szacunku dla całek ekipy, a także organizuje losowanie nagród pieniężnych dla trzech członków ekipy. Jednak to, co najbardziej powinno zainteresować fanów tej produkcji, to elementy dziejące się wokół. Widzimy m.in., że prawdopodobnie twórcy korzystają z tzw. StageCraft, technologii towarzyszącej powstawaniu serialu The Mandalorian. Zastosowanie narzędzi wypracowanych przez zespół ILM na bazie silnika Unreal Engine pozwala w czasie rzeczywistym śledzić położenie kamery i dostosowywać pozycję elementów tła do tego, z jakiej perspektywy kręcone jest dane ujęcie. Widzimy też Johnsona w kostiumie, ale niestety ma na sobie płaszcz, który uniemożliwia dostrzeżenie większej liczby szczegółów. W tle widać także opancerzonych statystów, najprawdopodobniej należących do grupy Intergang prowadzonej przez postać, w którą wcieli się Sarah Shahi.

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo, że w widowisku tytułowy antybohater spotka drużynę herosów Justice Society of America. W obsadzie oprócz The Rocka znajdują się również Pierce Brosnan jako Dr.Fate, Aldis Hodge jako Hawkman, Noah Centineo jako Atom Smasher i Quintessa Swindell jako Cyclone oraz Marwan Kenzari i Sarah Shahi.

Black Adam - premiera filmu 29 lipca 2022 roku.