Black Adam najpotężniejszą postacią DCEU? Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że wbrew licznym spekulacjom projekt pod nazwą DCEU ma się naprawdę dobrze - tak twierdzi przynajmniej jedna z najważniejszych postaci dla komiksowego oddziału DC, Jim Lee. Przypomniał on choćby, że w przyszłym roku na fanów czekają aż 3 odsłony przedsięwzięcia; chodzi tu o filmy The Batman, Legion samobójców 2 i Black Adam. Do sieci trafiły w końcu istotne informacje na temat ostatniego z nich. Jak ujawnił na swoim koncie na Instagramie wcielający się w tytułową postać Dwayne Johnson, prace na planie produkcji rozpoczną się już latem tego roku.

Co więcej, popularny "The Rock" przekonuje, że pojawienie się Czarnego Adama w świecie DCEU zachwieje rozłożeniem sił; innymi słowy aktor daje do zrozumienia, że jego Black Adam może być najpotężniejszą postacią całego projektu, o czym Johnson spekulował już wcześniej. Przypomnijmy, że w komiksach siła antagonisty teoretycznie była zbliżona do tej posiadanej przez Supermana i Shazama, jednak z drugiej strony została ona ufundowana na magii i była przez złoczyńcę rozwijana od czasów starożytnego Egiptu. Jeśli więc nawet za portalem Comic Book Resources przyjmiemy, że najpotężniejszą z dotychczas pokazanych w DCEU postaci był Zeus, to trzeba będzie zauważyć, że potęga Czarnego Adama jest z kolei wypadkową nadludzkich mocy aż 6 bogów z egipskiego panteonu.

Black Adam wejdzie na ekrany kin 22 grudnia przyszłego roku.