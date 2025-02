Kapitan Marvel kontra mizoginia. Poproszono o przejście do kolejnego pytania

fot. Marvel

Reklama

Od momentu ogłoszenia, że to Brie Larson wcieli się w Kapitan Marvel, aktorka spotkała się z krytyką w przestrzeni internetowej. Przez kolejne lata również spotykał ją hejt ze strony niektórych fanów. W MCU ostatnio widzieliśmy ją przy okazji Marvels, które okazało się porażką finansową. Kapitan Marvel ma powrócić w ramach kolejnych dwóch części o Avengers, a aktorka została zapytana o wspomnienia związane z rozpoczęciem kosmicznej przygody, a także odniosła się do internetowego hejtu.

Dafne Keen wróci jako X-23 do MCU? Jest warunek

Kapitan Marvel kontra mizoginia

Brie Larson w rozmowie z The Telegraph powiedziała:

Kapitan Marvel Byłam świadoma, że granie Carol sprawi, że stanę się bardziej publiczną osobą niż wcześniej. Uznałam jednak, że to, co ten film chce powiedzieć jest ważniejsze od mojego osobistego strachu. Zaufałam też sobie w kwestii poradzenia sobie z życiem. To była decyzja, która je zmieniła. Przy wielu postaciach, które grałam mówiłam sobie: "Okej, dziękuję, do widzenia." Nie czułam potrzebny grania ich ponownie. To, czego się nauczyłam od, to jej samoświadomości. To wspaniałe, że inni również mogli czerpać od niej takie doświadczenie.

Aktorka została zapytana przez prowadzącego wywiad dziennikarza z The Telegraph o to, czy uważa, że obsadzenie jej w tej roli w jakiś sposób "zagroziło" mężczyznom, którzy ją publicznie krytykowali. Brie Larson nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi, a jej publicysta ostatecznie poprosił o przejście do następnego pytania. Oto jednak, co powiedziała chwilę wcześniej:

Nie wiem. Nie zwracam na to uwagi. To, co chciałabym zaznaczyć, to że przez dalsze prowadzenie tej rozmowy łączysz mnie z czymś, z czym nie chciałabym być łączona. [...] Nie sądzę, że istnieje sposób, w jaki mogłabym na to odpowiedzieć. Na pewno nie tak, żeby nie stało się to dla mnie problemem.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb