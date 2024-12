Natasha Lyonne o pracy z Wesleyem Snipesem nad Blade: Mroczna Trójca. „To było szalone”

fot. Diyah Pera // New Line Cinema

Blade: Mroczna Trójca był raczej słabym zakończeniem trylogii o tytułowej, komiksowej postaci. Nie tylko okazał się kiepskim filmem, ale również pojawiło się wiele problemów podczas prac na planie. Podobno główna gwiazda, Wesley Snipes, była w konflikcie z reżyserem Davidem Goyerem. Patton Oswalt twierdził, że aktor "próbował udusić reżysera", a sam filmowiec zatrudnił kilku motocyklistów, jako swoich ochroniarzy, co wystraszyło Snipesa. Do tego panowie komunikowali się za pomocą karteczek, próbując zmusić jeden drugiego do rezygnacji z projektu. Wesley Snipes zaprzeczył później tym doniesieniom. Teraz Natasha Lyonne, która w trzeciej części wcielała się w Sommerfield, miała okazję skomentować wydarzenia na planie produkcji.

Natasha Lyonne o pracy z Wesleyem Snipesem

W rozmowie z Joshem Horowitzem przypomniała, że Snipes i Goyer wcześniej pracowali razem nad filmem Zig Zag, w którym sama też występowała.

W Zig Zag byli też Wesley Snipes, John Leguizamo i Oliver Platt jako mój alfons. Wesley był w tym filmie tak cholernie nadzwyczajny. To był prawdziwy film niezależny. A potem był Blade: Trinity, było tak zabawnie.

Następnie aktorka powiedziała, że nigdy nie widziała, żeby ktoś miał dublera od tatuażu, profilu i ciała, aby robić zbliżenia. Dodała, że granie ze Snipesem było fajne, ale z drugiej strony nie występował w scenach, gdzie zastępował go dubler. Przyznała, że to wszystko było po prostu szalone, szczególnie, że w Zig Zag grał cały czas. Horowitz zasugerował, że ograniczone przebywanie Snipesa na planie Blade: Mroczna Trójca mogło być efektem konfliktu z reżyserem, na co aktorka odpowiedziała:

Nie wiem. Myślę, że naprawdę ćwiczył i nakładano mu te tatuaże.

Snipes powtórzył rolę Blade'a po wielu latach w Deadpool & Wolverine. Z kolei Lyonne zobaczymy w przyszłorocznym superbohaterskim filmie Fantastyczna Czwórka należącym do MCU.

fot. New Line Cinema // Natasha Lyonne w filmie "Blade: Mroczna Trójca"