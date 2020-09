Black Adam - producent o Justice Society of America i rozpoczęciu zdjęć

Warner BRos.

Black Adam to jeden z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Wcześniej spekulowano, że w filmie pojawi się się klasyczny zespół superbohaterów DC, Justice Society of America. Podczas DC FanDome otrzymaliśmy tego potwierdzenie i w produkcji zobaczymy m.in. Dr. Fate'a, Hawkmana, Cyclone i Atom Smashera. Garść nowych informacji na ten temat udzielił portalowi Collider producent, Hiram Garcia.

Dziennikarz zapytał Garcię, co mógłby powiedzieć o przedstawieniu JSA w DCEU. Okazuje się, że fani mogą spodziewać się kilku klasycznych historii, które znane są z komiksów:

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić JSA, zwłaszcza Hawkmana, który jest tak uwielbianą postacią i jednym z tych bohaterów, którzy zawsze znaczyli wiele dla uniwersum DC. Zebranie ich w tej samej piaskownicy z Black Adamem, będzie fantastyczne, a wieloletni fani tych postaci, myślę, że będą naprawdę podekscytowani, widząc, z jakich elementów klasycznych historii czerpiemy inspirację. Kiedy weźmiesz tak potężną postać jak Black Adam i wrzucisz ją do filmowego świata DC, chcesz mieć pewność, że umieszczasz wokół niego postacie, które naprawdę mogą podnieść stawkę. Zatem Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher i Cyclone będą mieli pełne ręce roboty, niezależnie od tego, jakie podejście będą mieli do Black Adama.

Garcia powiedział również, że blisko współpracował z reżyserem, Jaume Collet-Serra - z którym pracują też nad nadchodzącym filmem Wyprawa do dżungli - aby stworzyć spójną wizję umożliwiającą pokazanie potęgi Black Adama.

Jesteśmy zachwyceni przebiegiem promocji filmu na DC FanDome i niesamowitymi reakcjami fanów. Nasz reżyser Jaume Collett-Serra zawsze miał świetną wizję tego, co wszyscy chcemy osiągnąć i myślę, że widzowie oszaleją, gdy zobaczą historię i sekwencje, które tworzymy. Pokazują one ten świat, a co najważniejsze, wszystko to, do czego zdolny jest Black Adam.

Producent zapytany został również o powiązanie tego filmu z DCEU. Okazuje się, że wciąż pracują nad tym i szczegóły wciąż są dopracowywane, ale wygląda na to, że możemy spodziewać się jakiejś formy połączenia Black Adama z resztą uniwersum.

Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się tego lata, ale produkcja musiała zostać wstrzymana przez pandemię koronawirusa. Garcia mówi, że wkrótce wrócą do Atlanty, aby ukończyć Red Notice dla Netflixa, gdzie Dwayne Johnson gra jedną z głównych ról i ma nadzieję, że zaczną zdjęcia do Black Adama na początku 2021 roku.

Black Adam ma wejść na ekrany kin 22 grudnia przyszłego roku.