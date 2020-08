DC Fandome - jaka oglądalność wydarzenia? Pojawił się oficjalny komunikat

fot. materiały prasowe

W sobotę, 22 sierpnia rozpoczęło się DC Fandome, 24-godzinne wirtualne wydarzenie, na którym były promowane produkcje filmowe, serialowe i gamingowe oparte na komiksach DC. Był to wielki konwent o globalnym zasięgu. Warner Bros podało oficjalne statystyki dotyczące oglądalności imprezy. Otóż wydarzenie zyskało 22 mln widzów, którzy oglądali je przez oficjalną stronę imprezy, relacje influencerów i treści generowane przez użytkowników. Ponadto zwiastuny ukazane na panelach wygenerowały 150 milionów wyświetleń na YouTube i Twitterze.

fot. materiały prasowe

To wydarzenie było prawdziwą gratką dla fanów. Mogliśmy na nim zobaczyć między innymi materiał zza kulis produkcji Legion samobójców: The Suicide Squad, nowy zwiastun widowiska Wonder Woman 1984 czy panel filmu Black Adam, na którym Dwayne Johnson zdradził pierwsze szczegóły projektu. Jednak chyba największą furorę zrobiła pierwsza zapowiedź produkcji Batman z Robertem Pattinsonem w roli głównej.