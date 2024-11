Frankenstein - pierwsze zdjęcie. Tak wygląda klasyk Mary Shelley w wersji Netflixa

Fot. Netflix/Vanity Fair

Reklama

Pojawiło się pierwsze zdjęcie promujące Frankensteina. To nowy film Netflixa na podstawie kultowej powieści Mary Shelley, którego reżyserem jest Guillermo del Toro, znany z takich produkcji jak Labirynt fauna, Hellboy, Kształt wody czy Crimson Peak. Wzgórze krwi.

Frankenstein - pierwsze zdjęcie

Choć osoba na zdjęciu stoi tyłem, to możemy domyślić się, że to prawdopodobnie Oscar Isaac w roli Dr. Frankensteina. Po jego lewej widać za to ciało, które pewnie okaże się samym Frankensteinem.

Fot. Materiały prasowe/Vanity Fair

Frankenstein - fabuła, obsada, reżyseria, premiera

Guillermo del Toro zajmuje się scenariuszem, reżyserią i produkcją. Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie, genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który postanowił w ramach potwornego eksperymentu stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że będzie to miało tragiczne skutki zarówno dla twórcy jak i jego dzieła. Nie wiadomo, na ile film Netflixa będzie wierną adaptacją.

W głównych rolach wystąpią Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) jako Frankenstein. W obsadzie są też Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Warto pamiętać, że to nie pierwszy projekt Guillermo del Toro dla Netflixa. Artysta stworzył już dla platformy serial Gabinet osobliwości.

Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro ma zadebiutować w Netflixie w 2025 roku.