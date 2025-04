Kingpin nie pojawi się w Spider-Manie 4? Aktor wyjaśnia

fot. Marvel

W serialu Daredevil: Odrodzenie widzimy, jak burmistrz Wilson Fisk próbuje położyć kres nowojorskim strażnikom. Wygląda na to, że jego głównym celem do samego końca pozostanie Murdock. Natomiast Kingpin niejednokrotnie wspominał o Spider-Manie, a fani marzą o tym, by ich ścieżki się skrzyżowały. Niestety, nie jest to takie proste.

Spider-Man 4 - dlaczego Kingpin raczej nie pojawi się w filmie?

Niedawno odtwórca roli Kingpina, Vincent D'Onofrio, porozmawiał z Joshem Horowitzem na ten temat. Wyjaśnił, dlaczego nie spodziewa się, że jego postać doczeka się cameo w Spider-Man 4 ani w żadnym innym filmie.

- Ciężko sprawić, by Marvel mógł wykorzystać moją postać, ze względu na prawa własności intelektualnej. Obecnie można mnie użyć tylko w serialach telewizyjnych. Różnych rodzajach seriali, cokolwiek to znaczy - ale nawet nie w jednorazowym filmie o Fisku czy czymś w tym rodzaju.

Najpewniej D'Onofrio odnosi się do faktu, że Kingpin debiutował na łamach komiksu Amazing Spider-Man, co oznacza, że jest jedną z nielicznych postaci podlegających również Sony Pictures. Skoro jednak Sony współpracuje z Marvelem przy Spider-Manie 4, spotkanie Fiska z Peterem Parkerem (granym przez Toma Hollanda) nie musi być tak trudne do zrealizowania.

Spider-Man: Brand New Day - premiera została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.

