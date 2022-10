Black Adam zmierzy się z Supermanem - Rock potwierdza. Nowa era dla DCEU

Fot. DC/screenrant.com

Dwayne Johnson potwierdził, że planuje film ze starciem Black Adama z Supermanem. Aktor nie chciał jednak zdradzić, kiedy dojdzie do tej walki, ani podzielić się szczegółami. Można jednak śmiało powiedzieć, że szykuje się początek nowej ery w DCEU. Zobaczcie wypowiedź Rocka poniżej.

Przypominamy, że film Black Adam ma być połączony z kinowym uniwersum DC. Pojawi się między innymi cameo Amandy Waller, znanej widzom z The Suicide Squad. Zdjęcia zza kulis potwierdziły też obecność aktorki Jennifer Holland, która wystąpiła w serialu Peacemaker.

Plotki o bitwie z Supermanem

To nie pierwszy raz, gdy Dwayne Johnson mówi o starciu z Supermanem. Już w 2016 roku wspominał o możliwej bitwie. Warto też przypomnieć, że widząc fanowski rysunek Black Adama i Supermana, odpisał że zawsze słucha swoich fanów. Teraz zaś wprost przyznał w wywiadzie, że jego celem jest doprowadzenie do tego spotkania.

Według nowych doniesień, o których pisaliśmy tutaj, Superman ma pojawić się w scenie po napisach filmu Black Adam. Na razie nie jest to jednak nic potwierdzonego. Krążą nawet plotki, że sam Dwayne Johnson zadbał o to, aby włodarze Warner Bros. Discovery spełnili jego żądanie i sprowadzili Henry'ego Cavilla z powrotem.

Black Adam

Black Adam vs Supermanem - Rock odpowiada

Dwayne Johnson na konferencji prasowej do filmu został spytany wprost przez CinemaBlend, czy zamierza stworzyć film, w którym Black Adam walczy z Supermanem.

Absolutnie tak. O to właśnie chodzi. Dzięki za pytanie. Mówię to już od jakiegoś czasu, ale rozpocznie się nowa era w uniwersum DC. Chodzi mi o to, że zostanie przedstawiony zupełnie nowy bohater, ale nie będzie to ani sequel, ani ktoś pokazany wcześniej. Tylko, wiecie, Black Adam! Dwa lata temu nikt nie miał pojęcia, kim jest. Znaczy, my wiedzieliśmy, ale reszta świata nie. Przedstawiamy więc JSA i nowy rozdział w historii DC, ale ta nowa era oznacza też słuchanie fanów i zrobienie, co w naszej mocy, by dać im to, czego chcą.

Nowa era w DCEU

Aktor dodał, że podczas kariery we wrestlingu musiał zmierzyć się z faktem, że nie zawsze można dać fanom to, czego chcą. Ale ważne jest to, by zdawali sobie sprawę, że ktoś ich słucha. A Dwayne Johnson - jeśli chodzi o Black Adama i rozmowę z CinemaBlend - słuchał ich od dawna. Dlatego teraz po wielu miesiącach, które zamieniły się w lata, jest właśnie w tym momencie. To cała filozofia Rocka, która polega na stałym kontakcie z widzami.

Celem i intencją teraz jest ta nowa era i nowy czas. Zbudujmy je.