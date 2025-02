Spider-Man 4 jako "soft reboot" franczyzy? Tak sugerują nowe plotki!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Już wcześniej mówiło się, że Spider-Man 4 powstawał tak długo, ponieważ scenarzyści zdecydowali się podążyć w zupełnie nowym dla tej franczyzy kierunku. Na tym też opiera się nowa plotka, która postrzega film jako nową odsłonę serii, określoną jako soft reboot.

Spider-Man 4 – nowe plotki

Według Daniela Richtmana, Spider-Man 4 ma być "nowym podejściem" do historii Pajączka, a reżyser produkcji, Destin Daniel Cretton ma poprowadzić tą postać w zupełnie innym kierunku, dzięki nowym drugoplanowym postaciom. Chociaż nie zostało tutaj użyte bezpośrednio słowo "reboot", ta plotka doprowadziła do spekulacji, że nowa trylogia miałaby go w pewnym stopniu przypominać, pomimo tego, że w Petera Parkera nadal wciela się Tom Holland.

Potwierdzałyby to inne doniesienia, które już wcześniej słyszeliśmy. Peter Parker ma zyskać nową miłość, a udział Zendayi w filmie będzie ograniczony. Film ma skupić się na uczęszczaniu Petera Parkera do collage'u i będzie to miejsce, w którym prawdopodobnie pozna nowe postacie drugoplanowe. Jeśli chodzi o głównego antagonistę, również ma on być całkiem nowy, bowiem mówi się o wprowadzeniu postaci, która nigdy wcześniej nie pojawiła się w filmach live-action.

Spider-Man 4 - słynny aktor jako złoczyńca. Data premiery będzie przełożona?

Spider-Man 4 zadebiutuje w kinach 24 lipca 2026 roku.