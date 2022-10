Black Adam - Dwayne Johnson odtwarza słynną okładkę komiksu na nowym plakacie

Fot. Materiały prasowe

Black Adam to nadchodzące widowisko o tytułowym antybohaterze z komiksów DC. Do sieci trafił nowy plakat filmu (poniżej pierwsze zdjęcie w galerii), który nawiązuje do kultowej okładki z komiksów. J.G. Jones stworzył w 2007 roku grafikę z Black Adamem siedzącym na tronie, a teraz w podobnym stylu możemy zobaczyć jak prezentuje się aktor portretujący tę postać.

Popularny The Rock wrzucił też nagranie na swoje social media, na którym dzieli się swoimi wrażeniami po ponownym zobaczeniu filmu i nie może doczekać się, aż fani na całym świecie go zobaczą. Wspomina o najpotężniejszej i niepowstrzymanej mocy na planecie, dodając "na tej planecie". Wielu komentujących zwróciło uwagę, że Dwayne Johnson w ten sposób podsyca plotki o pojawieniu się w filmie Supermana. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

https://twitter.com/DCWorldTelugu/status/1578422821990338561

Black Adam

Główną rolę w produkcji gra Dwayne The Rock Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Uli Latukefu oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w Polsce 21 października 2022 roku.