Black Bird - zwiastun serialu Apple TV+ Jedna z ostatni ról Raya Liotty

fot. Apple TV+

Black Bird to thriller psychologiczny wyprodukowany przez platformę Apple TV+. Jest to serial limitowany liczący 6 odcinków. Producentem jest znany pisarz Dennis Lehane, który napisał scenariusze i opracował cały projekt serialu.

W obsadzie są Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Sepideh Moafi oraz nieżyjący Ray Liotta, dla którego jest to ostatnia telewizyjna rola w karierze. Projekt oparty jest na pamiętniku In With the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption autorstwa Jamesa Keene'a i Hillel Levin. Ich książka oparta jest na faktach.

Black Bird - o czym jest serial?

Bohaterem jest Jimmy Keene (Taron Egerton), który został skazany na 10 lat w więzieniu o minimalnym rygorze. Dostaje wybór: przejść do więzienia o maksymalnym rygorze dla przestępców chorych psychicznie i zaprzyjaźnić się z podejrzanym seryjnym mordercą Larrym Hallem (Hauser), by wydobyć przyznanie się do winy, albo zostać i w pełni odsiedzieć wyrok bez możliwości warunkowego zwolnienia. Jeśli się zgodzi, może zdobyć wolność.

Black Bird - premiera 8 lipca 2022 roku w Apple TV+.

