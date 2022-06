Prey online - polski tytuł nowej odsłony Predatora. Jest zwiastun i data premiery w Disney+

fot. materiały prasowe

Platforma streamingowa Disney+ opublikowała polski zwiastun filmu Prey, czyli nowej odsłony serii Predator. Potwierdzono, że premiera online w Polsce w platformie odbędzie się już 5 sierpnia 2022 roku, więc tego samego dnia co w USA i innych krajach świata. Polski tytuł produkcji to: Predator: Prey.

Przypomnijmy, że Predator Prey to film produkowany przez amerykańską platformę Hulu, która także należy do Disneya. Większość produkcji tego serwisu będzie trafiać w Polsce i innych krajach od razu do Disney+. Film jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych, więc w platformie będzie dostępny w przeznaczonej dla takich produkcji zakładce Star.

Predator: Prey - polski zwiastun

Zobacz także:

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.