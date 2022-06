Black Adam - oto zwiastun. Dwayne Johnson dostarczy najlepszy film komiksowy roku?

fot. materiały prasowe

W końcu do sieci trafił pierwszy zwiastun superprodukcji Black Adam, który pokazuje co Dwayne The Rock Johnson oraz reżyser Jaume Collet-Serra przygotowali dla fanów kina rozrywkowego. Dla aktora ten projekt był wielką pasją od wielu lat i przez ten czas dążył do jego realizacji. Po raz pierwszy o wiązaniu Dwayne'a Johnsona z rolą czytaliśmy w... 2007 roku, gdy jeszcze nie był największą gwiazdą na świecie.

W czerwcu 2022 roku zakończono dokrętki, więc film wchodzi już w 100% w etap postprodukcji. A dzięki pełnemu trailerowi możemy w końcu zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Czy według wielu spekulacji będzie to najlepszy film komiksowy roku?

Black Adam - zwiastun

Black Adam - galeria

Black Adam

W obsadzie są także Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doktor Fate) i Sarah Shahi (Adrianna Tomaz). Na ekranie pojawią się także tacy aktorzy jak Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer oraz Bodhi Sabongui, ale nie wiadomo, kogo grają.

Black Adam - premiera tylko w kinach odbędzie się 21 października 2022 roku w wielu krajach świata, w tym w Polsce.