Daredevil: Born Again - oczekiwana bohaterka nagrała sceny. Jest szansa na powrót TEJ postaci

fot. Disney+ // zrzut ekranu ze zwiastuna z Youtube (kanał: Disney+)

Według scoopera Beyond Reporter Elodie Yung nagrała sceny do serialu Daredevil: Born Again, w którym miała powrócić jako Elektra z Daredevila. Twierdzi, że miało to miejsce przed kompletną przebudową serialu przez nowych twórców. Wówczas miała pojawić się w szóstym i siódmym odcinku. Nowy showrunner wykorzystuje sporo materiału nakręconego przez poprzedników, więc nie jest wykluczone, że te sceny zostaną wykorzystane, ale na tę chwilę nie ma potwierdzenia.

Daredevil: Born Again - powroty postacie

Wiemy, że Charlie Cox i Vincent D'Onofrio ponownie zagrali Matta Murdocka/Daredevila oraz Wilsona Fiska/Kingpina. Natomiast Deborah Ann Woll oraz Elden Henson powracają jako Karen i Foggy. To jednak nie wszystko. Dosłownie kilka dni temu Brad Winderbaum, producent z ramienia Marvel Studios, tak zapowiedział Daredevil: Born Again:

- W serialu są niespodzianki, których nie zdradzę, ale dla fanów Netflixowych seriali Marvela mamy coś ekscytującego w Daredevil: Born Again.

Innymi słowy, zapowiada, że to nie jedyne postacie, które się pojawią. Biorąc pod uwagę plotkę o Elektrze, można potraktować ją poważniej przez jego słowa.

Daredevil: Born Again - premiera w marcu 2025 roku na Disney+.

