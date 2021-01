Black Lightning - zwiastun 4. sezonu serialu. Błyskawice uderzą po raz ostatni

The Cw

Black Lightning jest serialem o losach Jeffersona Pierce’a (Cress Williams), który doczekał się do tej pory trzech sezonów i były one ciepło przyjęte przez fanów DC. Stacja The CW zdecydowała się jednak zakończyć historię na 4. sezonie. Otrzymaliśmy zwiastun finałowej odsłony.

Wygląda na to, że tragedia, która miała miejsce pod koniec trzeciej odsłony odegra znaczącą rolę na początku nowej serii. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun oraz opis fabuły pierwszego odcinka:

Jefferson Pierce nadal opłakuje śmierć swojego długoletniego przyjaciela, detektywa Hendersona. Tymczasem Gambi otrzymuje ciekawą ofertę. Lynn i Jefferson nadal nie potrafią na siebie spojrzeć. Odcinek został napisany i wyreżyserowany przez Salima Akila.

W Black Lightning występują Cress Williams, Nafessa Williams, James Remar, Damon Gupton, Christine Adams i Marvin Jones.

Zobacz także:

Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu już 8 lutego na The CW.