Blade - kiedy bohater zadebiutuje w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Blade to jeden z projektów Kinowego Uniwersów Marvela, które znajdują się w przygotowaniu. Bohater pojawił się, na razie jednak tylko głosowo, w scenie po napisach widowiska Eternals. Wielu fanów zastanawia się na pewno czy słynny łowca wampirów zadebiutuje w pełnej krasie dopiero w swoim solowym filmie czy wcześniej w jednym z licznych projektów MCU. Portal The Cosmic Circus podaje, że Blade pojawi się na żywo w szykowanej przez Marvela i platformę Disney+ produkcji Werewolf By Night. Oczywiście w tym momencie należy podaną informację traktować z przymrużeniem oka, ale serwis już kilka razy podawał rzeczy, które później okazały się prawdą.

Szczegóły fabuły filmu Blade są trzymane w tajemnicy. W główną rolę wciela się dwukrotny zdobywca Oscara, Mahershala Ali. Podobno w produkcji powróci postać Dane'a Whitmana oraz pojawi się znana z komiksów Faiza Hussain aka Excalibur.

Fot. Marvel

Werewolf By Night - o czym produkcja?

Werewolf By Night to opowieść o znanym z komiksów antybohaterze, wilkołaku. W powieściach graficznych w bohatera wcielały się dwie postacie. Pierwszą był Jack Russel, który zadebiutował na łamach Marvel Spotlight na początku lat 70-tych. Potem został on zastąpiony przez nastolatka Jake'a Gomeza.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.