Prezydenckie spiski i gwiazdorska obsada. Pierwsze zdjęcie i data premiery na Netflixie

fot. materiały prasowe

Reklama

Dzień zero to nadchodzący thriller produkcji Netflixa. W głównej obsadzie znaleźli się zdobywca Oscara Robert De Niro, Angela Bassett, Connie Britton oraz Jesse Plemons. Streamingowy gigant opublikował kilka zdjęć i potwierdził datę premiery serialu w serwisie.

Dzień zero – zdjęcia

Zobacz także:

Dzień zero – fabuła, data premiery

Były prezydent USA, George Mullen (Robert De Niro) zostaje oskarżony o znalezienie sprawców niszczycielskiego cyberataku, który spowodował chaos w całym kraju i tysiące ofiar śmiertelnych. W miarę jak szerzy się dezinformacja i rosną osobiste ambicje pośredników władzy w dziedzinie technologii. Wall Street zderza się z rządem, a niezachwiane niczym poszukiwania prawdy Mullena zmuszają go do konfrontacji z własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując wszystko, co jest dla niego ważne.

Wszystkie sześć odcinków serialu Dzień zero zadebiutuje na Netflixie 20 lutego 2025 roku.