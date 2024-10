BLEACH Rebirth of Souls - zobaczcie film otwierający nadchodzącą grę

fot. Bandai Namco

BLEACH Rebirth of Souls to nadchodząca bijatyka na podstawie popularnej mangi i anime. Gracze będą mieli okazję wcielić się w znane postacie i w pojedynkach skorzystają z ich wyjątkowych zdolności, w tym tych najpotężniejszych, zdolnych do odwracania losów starcia. Firma Bandai Namco, wydawca gry, opublikowała w sieci film otwierający tę produkcję. Możemy zobaczyć w nim niektórych grywalnych bohaterów, takich jak między innymi Ichigo Kurosaki, Yasutora Sado czy Uryu Ishida.

BLEACH Rebirth of Souls - intro

Powyższy materiał potwierdza, że premiera BLEACH Rebirth of Souls została zaplanowana na początek 2025 roku, ale dokładny termin debiutu nie został jeszcze ujawniony. Gra zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.