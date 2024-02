Bliźniacze korony: nowa seria romantasy zadebiutowała w Polsce

We need YA

Reklama

Wydawnictwo We Need YA wydało właśnie nową pozycję dla miłośników połączenia fantasy i romansu. Bliźniacze korony to historia dwóch sióstr, które wychowywały się w odmiennych warunkach, a teraz przyjdzie im rywalizować o władzę.

Jak przystało na literaturę YA, nie zabraknie też wątków romantycznych, ale także magii i spisków.

Bliźniacze korony to pierwszy tom serii stworzonej przez duet autorek Catherine Doyle i Katherine Webber. Książka została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 522 strony.

Zobacz także:

Bliźniacze korony - opis i okładka książki

Źródło: We Need YA

Wren zawsze wiedziała, że pewnego dnia ukradnie siostrze miejsce w pałacu. Szkolona od urodzenia, by powrócić na miejsce morderstwa rodziców, zrobi wszystko, aby dojść do władzy i chronić społeczność czarownic. Gdyby tylko pewien strażnik pałacowy nie był tak rozpraszająco atrakcyjny, a jej magia nie miała zwyczaju sprawiać kłopotów…

Księżniczka Rose wie, że z władzą wiąże się odpowiedzialność. Czeka ją aranżowane małżeństwo, a ona nie pozwoli, aby drobnostka, jaką jest przebudzenie się na środku pustyni w towarzystwie niezwykle bezczelnego porywacza, stanęła na przeszkodzie jej królewskim obowiązkom. Jednak życie poza murami pałacu jest dziksze i piękniejsze, niż kiedykolwiek sobie wyobrażała, a czarownice, których od dawna się obawiała, mogą okazać się rodziną, której potrzebowała. Dwie siostry rozdzielone po urodzeniu i wychowane w zupełnie różnych światach wkrótce poznają swoje życia znacznie lepiej, a walka o tron przybierze nieoczekiwany obrót. Kto ostatecznie dojdzie do władzy i będzie nosił koronę?