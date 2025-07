Star Trek: Starfleet Academy - pierwsze zdjęcia. Znamy szczegóły nowego serialu!

fot. materiały prasowe

San Diego Comic-Con trwa, a kolejny dzień przyniósł coś nie tylko dla fanów Star Treka, ale i całego gatunku science fiction. Doczekaliśmy się pierwszych zdjęć oraz szczegółów dotyczących nowego serialu aktorskiego z tego uniwersum – Star Trek: Starfleet Academy. Do tej pory wiedzieliśmy tylko, że tytuł opowie o losach kadetów Akademii Gwiezdnej Floty. Teraz znamy konkrety!

Star Trek: Starfleet Academy - zdjęcia

Star Trek: Starfleet Academy – szczegóły

Podczas panelu na San Diego Comic-Con twórcy ujawnili szereg informacji. Akcja serialu toczy się w XXXII wieku, w czasach, gdy Federacja powoli się odbudowuje. W związku z tym Akademia Gwiezdnej Floty zostaje ponownie otwarta, by wyszkolić nowe pokolenie kadetów. Bohaterami będą studenci pierwszego roku – pierwsi uczniowie od 120 lat.

Twórcy wyjaśnili, że osadzenie fabuły po „złotej erze” Federacji pozwoli lepiej oddać na ekranie stan współczesnego świata, do którego Star Trek zawsze się odnosił. Jak podkreślił showrunner Alex Kurtzman:

– Każdy Star Trek trzyma światu lustro, w którym ludzie mogą się przejrzeć. Osadzenie tej historii w innym okresie byłoby dla nas nieszczere i nieautentyczne. Wiele spoczywa na barkach bohaterów, bo to oni mają odbudować wszystko to, co znamy i kochamy w Star Treku. Przekazują nadzieję – i sami jej poszukują. To przesłanie bardzo aktualne w dzisiejszym świecie.

Noga Landau, druga showrunnerka serialu, zapowiada produkcję tak:

– Każdy odcinek to nowa opowieść o dorastaniu. W jednym może chodzić o wojnę na psikusy, w innym o romans, a w kolejnym o pierwsze spotkanie z nową rasą kosmitów. A potem – kto wie? Chcemy, by po każdym odcinku widzowie czuli, że sami chcieliby trafić do Akademii Gwiezdnej Floty. Nawet gdy poruszamy mroczne tematy, robimy to tak, by zostawić widza z pozytywnym przekazem i nadzieją.

Na pierwszych zdjęciach widzimy m.in. postać graną przez Holly Hunter – aktorka wciela się w kanclerz Akademii, która zarazem pełni funkcję kapitana. Twórcy zapowiadają, że takiej kapitan jeszcze nie widzieliśmy. Na zdjęciu jest również Paul Giamatti, którego potwierdzono w roli złoczyńcy serialu.

Produkcja ma nawiązywać do seriali Następne pokolenie, Voyager, Stacja kosmiczna: Deep Space Nine, a nawet do animowanego Star Trek: Prodigy.

– Upewniliśmy się, że skrzydła naszej szkoły nazwane są na cześć najbardziej legendarnych postaci Gwiezdnej Floty – zapowiada współtwórca.

Twórcy obiecują, że będzie to opowieść o lżejszym tonie, ale niepozbawiona głębi. To nie jest produkcja wyłącznie dla nastolatków – zespół kreatywny jest przekonany, że uda im się przyciągnąć zarówno nowych widzów, jak i fanów z długim stażem. Pewność siebie potwierdza fakt, że serial już teraz został przedłużony o drugi sezon.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Historia opowiada o klasie kadetów akademii Gwiezdnej Floty, którzy dorastają w najbardziej legendarnych miejscach galaktyki. Grupa pod okiem wykładowców odkryje, co trzeba zrobić, aby zostać oficerem Gwiezdnej Floty, ale jednocześnie będą musieli zmagać się z przyjaźniami, rywalami, miłością i nowym wrogiem, który zagraża akademii i samej Federacji.

Fabuła osadzona jest w czasach z najnowszych sezonów Star Trek: Discovery. Tam w jednym sezonie załogę opuściła Tilly, która postanowiła zostać wykładowczynią w akademii Gwiezdnej Floty.

Showrunnerami są Alex Kurtzman (który nadzoruje całe serialowe uniwersum) oraz Noga Landau.

