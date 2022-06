Blondynka - zwiastun filmu Netflixa - będą Oscary? Ana de Armas jako Marilyn Monroe

fot. Netflix

Blondynka to jeden z takich jakościowych filmów, które Netflix przeważnie daje jesienią, by zachwycać widzów, krytyków i zgarniać nagrody na czele z przynajmniej nominacjami do Oscara. Projekt oparty jest na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates.

Pojawiły się materiały zapowiadające premierę, która najpewniej zmieni postrzeganie Any de Armas, która gra wymagającą rolę z potencjałem na Oscara. Sama wspominała, że podczas przygotowań do roli studiowała setki zdjęć, filmików, nagrań audio i też filmów z Monroe. Aktorka spędzała od 2 i pół do trzech godzin przy charakteryzacji, by przemienić się w Marilyn Monroe. Do tego podczas 47-dniowego okresu zdjęć miała bardzo trudne sceny emocjonalny. Andrew Dominik w informacji prasowej Netflixa nie szczędzi komplementów dla pracy aktorki

Blondynka dostała kategorię wiekową NC-17. Oznacza to, że pod kątem treści film jest skierowany tylko do widzów dorosłych. Jest to kategoria bardzo rzadko spotykana, bo mimo wszystko twórcy starają się zamknąć tej o jeden stopień niższej, czyli kategorii R (film nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia).

Blondynka - zwiastun

Blondynka - o czym jest film?

Historia przedstawia odważną nową wizję życia jednej z największych ikon Hollywood — Marilyn Monroe. Od niestabilnego dzieciństwa Normy Jeane przez jej drogę do sławy i skomplikowane romanse Blondynka zaciera granice faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się rozłam między publiczną i prywatną tożsamością gwiazdy.

Blondynka - zdjęcia

Pierwsze zdjęcie są odtworzeniem legendarnych fotek z udziałem samem Monroe. Porównajcie sami.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1537426608432115719

Blondynka

Ana de Armas gra główną rolę, a obok niej zobaczymy takich aktorów jak Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel i Evan Williams. Za kamerą stoi nagradzany i doceniany przez widzów oraz krytyków Andrew Dominik, którego znamy m.in. z filmu Coward.

Blondynka - premiera 23 września 2022 roku w Netflixie.