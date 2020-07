Bloodborne niczym Zelda ze SNESa. Sprawdźcie ten fanowski projekt

Max Mraz

Bloodborne to dla wielu jedna z najlepszych gier tej generacji konsol. Produkcja studia From Software oferowała wymagający system walki, a także świetny klimat. Teraz pojawiła się okazja, by raz jeszcze przemierzyć ulice gotyckiego Ynarham, ale… w zupełnie innym wydaniu. Niejaki Max Mraz przygotował własny projekt, który łączy dzieło japońskiego studia z estetyką znaną z klasycznych odsłon serii The Legend of Zelda. Całość wygląda naprawdę interesująco.

Gra nazwana „Yarntown” pozwala na zapoznanie się z dwiema lokacjami – Snem Tropiciela oraz ulicami Centralnego Ynarham. Rozgrywka została mocno uproszczona, ale walka w dalszym ciągu wymaga zręczności i unikania wrogich ciosów. Gracze zmierzą się tutaj też z dwoma bossami znanymi z pierwowzoru – Bestią Kleryka i Ojcem Gascoigne. Cały projekt jest dostępny za darmo na stronie twórcy i zajmuje zaledwie 34 MB.