Marvel Zombies z wieloma znanymi herosami i złoczyńcami z MCU. Kto będzie wielkim przeciwnikiem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

O Marvel Zombies oficjalnie wiadomo od kilku lat, ale oficjalnych informacji później pojawiło się niewiele. Jest za to sporo plotek na temat tego, kto jeszcze może pojawić się w serialu animowanym tylko dla dorosłych. Nexus Point News podzieliło się listą herosów i złoczyńców, którzy ich zdaniem pojawią się w tej produkcji.

Spider-Man 4 z tajemniczymi postaciami Marvela? Tom Holland jeździ na czołgu

Zdaniem Nexus Point News w Marvel Zombies zobaczymy również:

Johna Walkera.

Barona Zemo (Scooper MyTimeToShineHello mówił o tym w przeszłości).

Namora.

Melinę Vostokoff.

Thora.

Valkyrie.

Czarną Panterę.

Podzielono się też szczegółami fabularnymi. Głównym przeciwnikiem ma być Scarlet Witch, która jest nazywana Dead Queen. U jej boku służyć będzie Okoye pełniąca funkcję generał armii zombie. Na razie nie wiadomo, czy wymienione powyżej postaci będą mieć głosy aktorskich odtwórców ról.

Marvel Zombies - obsada

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą następujący aktorzy: Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Producent zapowiada również powrót zombie Kapitana Ameryki. Jego zdaniem fani pokochają jego scenę.

Marvel Zombies – premiera w Disney+ odbędzie się 3 października 2025 roku.

Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety