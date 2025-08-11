Czy Superman należy do Justice Gang? Tak i nie - James Gunn wyjaśnia

fot. DC Studios

Superman nadal zarabia w kinach, a James Gunn uważa swoją produkcję za sukces wbrew opinii niektórych fanów, którzy uważają, że letni blockbuster powinien zarobić więcej, by zasłużyć na miano finansowego hitu. W tej produkcji zadebiutowało wiele postaci z komiksów DC, a także przedstawiono Justice Gang, czyli coś na kształt pierwowzoru ikonicznej Ligi Sprawiedliwości. Ta grupa superbohaterów składająca się aktualnie z Guya Gardnera, Hawgirl i Mr. Terrifica, jest finansowana przez Maxwella Lorda i choć pomogła Człowiekowi ze stali, to ten nie jest jej oficjalnym członkiem. Czy to się może zmienić?

James Gunn wyjaśnił na Threads, dlaczego Superman współpracuje z Justice Gang, ale nie należy w pełni do tej drużyny:

Jest kilka powodów [dlaczego nie należy do Justice Gang]. Trzeba sobie zadać pytanie - czy Superman czułby się komfortowo będąc w drużynie finansowej przez jedną z największych światowych korporacji, która jednocześnie ją promuje? Po części jest członkiem drużyny, ale jest nadal niezależny. To nasz Clark.

