Czy Superman należy do Justice Gang? Tak i nie - James Gunn wyjaśnia
Wiele osób po seansie Supermana zastanawiało się, czy ten należy ostatecznie do Justice Gang, czy też nie - a jeśli nie, to czy dołączy w przyszłości do tej drużyny superbohaterów. James Gunn częściowo odpowiedział na to pytanie.
Wiele osób po seansie Supermana zastanawiało się, czy ten należy ostatecznie do Justice Gang, czy też nie - a jeśli nie, to czy dołączy w przyszłości do tej drużyny superbohaterów. James Gunn częściowo odpowiedział na to pytanie.
Superman nadal zarabia w kinach, a James Gunn uważa swoją produkcję za sukces wbrew opinii niektórych fanów, którzy uważają, że letni blockbuster powinien zarobić więcej, by zasłużyć na miano finansowego hitu. W tej produkcji zadebiutowało wiele postaci z komiksów DC, a także przedstawiono Justice Gang, czyli coś na kształt pierwowzoru ikonicznej Ligi Sprawiedliwości. Ta grupa superbohaterów składająca się aktualnie z Guya Gardnera, Hawgirl i Mr. Terrifica, jest finansowana przez Maxwella Lorda i choć pomogła Człowiekowi ze stali, to ten nie jest jej oficjalnym członkiem. Czy to się może zmienić?
Film Zniknięcia króluje w kinach. Fantastyczna 4 z kolejnym spadkiem, Superman blisko sukcesu
James Gunn wyjaśnił na Threads, dlaczego Superman współpracuje z Justice Gang, ale nie należy w pełni do tej drużyny:
Jest kilka powodów [dlaczego nie należy do Justice Gang]. Trzeba sobie zadać pytanie - czy Superman czułby się komfortowo będąc w drużynie finansowej przez jedną z największych światowych korporacji, która jednocześnie ją promuje?
Po części jest członkiem drużyny, ale jest nadal niezależny. To nasz Clark.
Najsilniejsze postaci z Supermana
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
13
sie
Afirmacja
14
sie
Drag x Drive
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1953, kończy 72 lat
ur. 1964, kończy 61 lat