Czy Superman należy do Justice Gang? Tak i nie - James Gunn wyjaśnia

Wiele osób po seansie Supermana zastanawiało się, czy ten należy ostatecznie do Justice Gang, czy też nie - a jeśli nie, to czy dołączy w przyszłości do tej drużyny superbohaterów. James Gunn częściowo odpowiedział na to pytanie.
Wiele osób po seansie Supermana zastanawiało się, czy ten należy ostatecznie do Justice Gang, czy też nie - a jeśli nie, to czy dołączy w przyszłości do tej drużyny superbohaterów. James Gunn częściowo odpowiedział na to pytanie.
Superman mógł dołączyć do Justice Gang fot. DC Studios
Superman nadal zarabia w kinach, a James Gunn uważa swoją produkcję za sukces wbrew opinii niektórych fanów, którzy uważają, że letni blockbuster powinien zarobić więcej, by zasłużyć na miano finansowego hitu. W tej produkcji zadebiutowało wiele postaci z komiksów DC, a także przedstawiono Justice Gang, czyli coś na kształt pierwowzoru ikonicznej Ligi Sprawiedliwości. Ta grupa superbohaterów składająca się aktualnie z Guya Gardnera, Hawgirl i Mr. Terrifica, jest finansowana przez Maxwella Lorda i choć pomogła Człowiekowi ze stali, to ten nie jest jej oficjalnym członkiem. Czy to się może zmienić?

Film Zniknięcia króluje w kinach. Fantastyczna 4 z kolejnym spadkiem, Superman blisko sukcesu

James Gunn wyjaśnił na Threads, dlaczego Superman współpracuje z Justice Gang, ale nie należy w pełni do tej drużyny:

Jest kilka powodów [dlaczego nie należy do Justice Gang]. Trzeba sobie zadać pytanie - czy Superman czułby się komfortowo będąc w drużynie finansowej przez jedną z największych światowych korporacji, która jednocześnie ją promuje?

Po części jest członkiem drużyny, ale jest nadal niezależny. To nasz Clark.

Najsilniejsze postaci z Supermana

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie.com

