Blue Beetle - pierwsze opinie w sieci. DC jednak ma dobry film?

fot. materiały prasowe

Blue Beetle to nowy film oparty na komiksach DC i - jak oficjalnie ogłoszono - pierwszy nowy superbohater nadchodzącego uniwersum DCU. Dziennikarze nie kryją zaskoczenia, że film okazał się lepszą rozrywką niż oczekiwali.

Przede wszystkim chwalą to, że fundamentem historii jest rodzina, a nie stawka, w której ktoś musi ratować świat. To nadaje temu charakteru i przede wszystkim dzięki temu film ma dużo szczerych emocji, które trafią do widzów. Rodzinne wartości mają znaczenie i trafiają do wszystkich krytyków. Wielu cieszy się z tego, jak sprawnie wpleciono w całą historię meksykańską kulturę, która dobrze współgra z całą opowieścią i wyróżnia ten film na tle innych superbohaterskich produkcji. Dla wielu reprezentacja Latynosów w kinie superbohaterskim jest ważnym czynnikiem podkreślanym w opiniach w mediach społecznościowych.

Xolo Maridueña, znany z Cobra Kai, gra Jaime'a Reyesa, czyli tytułowego superbohatera. Jednogłośnie jest chwalony za rolę, która powinna z niego zrobić gwiazdę. Obok niego wyróżniają sympatyczną Brunę Marquezine oraz podobno przekomicznego George'a Lopeza. Obok tego chwalą dobre sceny akcji.

Jaime Reyes aka Blue Beetle – James Gunn potwierdził, że portretowany przez Xolo Mariduenę superbohater jest „pierwszą oficjalną postacią DCU”, choć wiele wskazuje na to, że nadchodząca produkcja Blue Beetle będzie samodzielną historią.

Czytamy, że początek filmu pozostawia wiele do życzenia i wiele w nim zgrzyta, ale z czasem rozkręca się i łapie wiatr w żagle. To właśnie potem dzięki rodzinnemu wątkowi pojawiają się emocje i jest dużo uniwersalnego oraz trafiającego w punkt humoru. Jednak padają argumenty, że film zbyt często jest za bardzo dziecinny i za bardzo głupkowaty. Niestety jest też krytyka, że poza dobrym wątkiem rodzinnym i płynącymi z tego emocjami i humorem całość pod kątem historii superbohaterskiej jest do bólu generyczna.

Według dziennikarzy embargo na recenzje wygasa 16 sierpnia w środę. Wówczas będziemy mieć pełny obraz tego, jaki to jest film. Premiera 18 sierpnia w kinach.

Z okazji wygaśnięcia embargo reżyser opublikował wideo z emocjonalną reakcją aktora, gdy przekazał mu nowinę, że zagra pierwszego w historii kinowego latynoskiego superbohatera.