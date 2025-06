Shinobi: Art of Vengeance - nowy zwiastun gry. Rozbudowany arsenał i potężne zdolności ninjutsu

fot. SEGA

Reklama

Firmy Lizardcube i SEGA opublikowały nowy zwiastun nadchodzącej platformówki Shinobi: Art of Vengeance. Materiał przedstawia system walki oraz umiejętności i broń, z których będą mogli korzystać gracze podczas przemierzania poziomów i walki z napotkanymi przeciwnikami.

Główny bohater będzie mógł posługiwać się między innymi kataną i kunai, a także zdolnościami ninpo i ninjutsu. W zwiastunie zobaczymy m.in. miotanie wielkim shurikenem, rzucanie kulą ognia oraz przyzywanie ogromnego węża, który pożera przeciwników.

Premiera Shinobi: Art of Vengeance została zaplanowana na 29 sierpnia tego roku. Gra będzie dostępna na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. W przedsprzedaży (od 30 maja do 29 czerwca) na stronie Limited Run Games dostępna jest też bogata edycja kolekcjonerska zawierająca m.in. figurkę głównego bohatera.