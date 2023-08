Blue Beetle - są recenzje nowego filmu DC. Czy ktoś spodziewał się tak dobrego wyniku?

Fot. DC

Blue Beetle początkowo powstawał z myślą o platformie HBO Max, ale z czasem stwierdzono w Warner Bros. Discovery, że może warto dorzucić jeszcze trochę pieniędzy do budżetu i powalczyć z tym tytułem na dużym ekranie? Tak oto niebawem widzowie otrzymają jeden z ostatnich filmów DC, powstających jeszcze przed przyjściem Jamesa Gunna i Petera Safrana, chociaż ten pierwszy zapowiadał, że postać Blue Beetle'a będzie pierwszą w nowym DCU.

Wielu prognozowało, że film będzie kolejną klapą finansową kina superbohaterskiego i chociaż wciąż jest to realne, to jednak recenzje krytyków napawają optymizmem. Co sądzą o filmie recenzenci? Na ten moment Blue Beetle może pochwalić się wynikiem 83% pozytywnych recenzji (66 pozytywne i 14 negatywnych), co przekłada się na niezłą średnią ocenę na poziomie 6.70/10.

Blue Beetle - recenzje krytyków

Wielu krytyków jest zgodnych jeśli chodzi o pewną wtórność tego filmu, ale w pozytywnych recenzjach możemy przeczytać, że jest w tym filmie tyle ciepła i świetnych ról aktorskich, że łatwo to wybaczyć. Chwalona jest latynoska perspektywa i fakt, że widowisko jest barwne i tonalnie pozbawione mroku, co jest miłą odmianą. Tak, film powiela wiele błędów gatunku, ale daje dużo serca i emocji, więc łatwo jest się zaangażować w losy postaci. Nie brakuje też humoru, który ma zdaniem wielu oceniających bardzo dobrze działać.

Jeśli zaś chodzi o negatywne recenzje, to tutaj krytycy nie dali się pozytywnym elementom i nie były one w stanie zamieść pod dywan licznych problemów. Powtarzalność tropów, finałowa sekwencja przypominająca setkę innych filmów z tego gatunku i wiele innych. Na naszym portalu możecie przeczytać recenzję Dawida Muszyńskiego, który też zauważa, że: "Blue Beetle to typowe origin story podane w dość mdły i przewidywalny sposób. Widza, który jest na bieżąco z kinem superbohaterskim, raczej niczym nie zaskoczy." W jednej z negatywnych recenzji możemy jeszcze przeczytać, że świeże i udane pomysły przeplatają się z utartymi schematami, których niestety jest więcej niż mniej.

Blue Beetle - o czym film?

Świeżo upieczony absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji i nadziei na przyszłość. Okazuje się jednak, że dom nie wygląda tak, jak go zapamiętał. Kiedy chłopak szuka swojego celu w życiu, interweniuje los. Jaime niespodziewanie wchodzi w posiadanie starożytnego przedmiotu, będącego wytworem obcej biotechnologii - Skarabeusza. Skarabeusz wybiera Jaimego na symbiotycznego gospodarza. Chłopiec otrzymuje niezwykłą zbroję, umożliwiającą dysponowanie niezwykłą i nieprzewidywalną mocą. Zbroja trwale zmienia przeznaczenie Jaimego, który staje się superbohaterem Blue Beetle.

Blue Beetle - premiera 18 sierpnia w kinach w Polsce.