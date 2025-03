Zdjęcia z serialu Ironheart. Riri Williams w kostiumie

Widzieliśmy już parę zdjęć z serialu Ironheart, ale nadal nie doczekaliśmy się pełnego zwiastuna. Ponieważ data premiery została zaplanowana na czerwiec 2025 roku, zapewne otrzymamy pierwszą zapowiedź wideo w przeciągu najbliższych tygodni. Tymczasem jednak musimy się pocieszyć czterema ujęciami, w których widzimy protagonistkę Riri Williams w swoim kostiumie. Przypomnijmy, że postać ta zadebiutowała w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Zobaczcie, jak superbohaterka prezentuje się w zbroi inspirowanej Iron Manem.

Nowe zdjęcia z Wonder Mana i Ironheart. Powraca postać z Iron Mana 3 i Shang-Chiego!

Ironheart dzieje się po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i stawia naprzeciw siebie magię i technologię, kiedy to Riri Williams (Dominique Thorne) - młoda, genialna wynalazczyni - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, ale w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

Do obsady serialu należą również Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White. Krążyły plotki, że Sacha Baron Cohen zadebiutuje jako Mephisto, ale to nie zostało potwierdzone.

Premiera została zaplanowana na 24 czerwca 2025 roku na Disney+.