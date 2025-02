fot. Warner Bros.

Reklama

Xolo Maridueña zdobył nagrodę Saturn w kategorii Najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki w serialu telewizyjnym za rolę Miguela w serialu Cobra Kai. Podczas gali podał nowe informacje o swoim powrocie do nowego uniwersum DC Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Kiedy premiera animacji Blue Beetle?

W 2023 roku aktora mogliśmy oglądać w Blue Beetle, gdzie wcielał się w głównego bohatera. Z kolei w czerwcu 2024 roku serwis Deadline potwierdził, że trwają prace nad animowanym serialem o tym superbohaterze. Maridueña jako jeden z niewielu będzie mógł powtórzyć rolę w nowym otwarciu uniwersum DC. Oprócz niego w tym gronie znaleźli się Viola Davis (Amanda Waller), Sean Gunn (Weasel) i John Cena (Peacemaker).

W rozmowie z The Direct Xolo Maridueña wyjawił, że ma nadzieję, iż nowy serial animowany Blue Beetle zostanie wydany w 2026 roku.

Jestem gotowy, żeby wrócić. Mocno pracujemy nad tym animowanym projektem. Mamy nadzieję, że załatwimy sprawę w tym roku, żeby pokazać to wszystkim w przyszłym roku.

fot. materiały prasowe

Następnie dziennikarz zapytał się aktora czy rozmawiał z Gunnem o powrocie do roli, ale w aktorskim projekcie.

Słuchajcie, on jest zapracowany w swojej kuchni. Nie chcę przeszkadzać, kiedy szef kuchni robi swoje. Ale mogę powiedzieć, że jak skończą z tym trzydaniowym posiłkiem, będę gotowy. I słuchajcie, nie mam powodu, żeby sądzić, że kłamie [odniósł się do wypowiedzi Gunna, który mówił, że ma plany dla Blue Beetle w przyszłości]. Jakkolwiek, jesteśmy dorośli, mówcie, co chcecie! [śmiech] Cieszę się, że zrobiłem ten pierwszy film i będę dalej o nim mówił, podczas gdy będziemy przygotowywać szkic do drugiego.

Przypomnijmy, że wśród zapowiedzianych animacji od DC są jeszcze Dynamic Duo, animowany serial o Dicku Graysonie i Jasonie Toddzie, które mają zostać wydane w 2028 roku. Ponadto zamówiono również 2. sezon Koszmarnego Komando.

Blue Beetle - zdjęcia